Seth Curry coupé, ce n’est qu’un au revoir

Stephen Curry est orphelin de son frère Seth, finalement plus sous contrat avec les Golden State Warriors pour le moment.

Les Warriors ont officialisé la fin de leur présaison en procédant à quelques ajustements, dont le dernier peut sembler surprenant : la coupe de Seth Curry. Sauf que voilà 15 jours que l'on sait que cela va arriver. L’arrière vétéran, arrivé avec un contrat non garanti, fait les frais de la situation financière extrêmement tendue de Golden State, coincé sous le second “apron” de la luxury tax. Autrement dit, la franchise n’a tout simplement pas la possibilité d’ajouter un 15e contrat standard sans dépasser les limites imposées par la NBA.

Le départ de Seth Curry ne sera toutefois sans doute que temporaire. Selon plusieurs insiders, les dirigeants aimeraient le faire revenir dès que la situation budgétaire le permettra, probablement courant novembre. L’idée serait de libérer un peu de marge avant de lui proposer un nouveau deal.

Stephen Curry veut avoir l'option de jouer à plus de 40 ans

Curry, apprécié dans le vestiaire et encore capable d’apporter de l’adresse extérieure et du spacing en sortie de banc, reste donc dans le viseur des Warriors — et sans doute à proximité de l’équipe dans l’intervalle. En attendant, Golden State entame la saison avec 14 contrats standards et trois “two-way”, espérant retrouver rapidement les moyens d’accueillir à nouveau le frère cadet de Stephen dans la rotation.

Les Warriors vont débuter leur saison dans quelques jours avec un match d'ouverture contre les Los Angeles Lakers.