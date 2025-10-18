Stephen Curry veut avoir l’option… de jouer à plus de 40 ans

En prenant soin de son corps, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry souhaite avoir la possibilité d'étendre sa longévité.

Derrière l'anomalie LeBron James, la longévité de Stephen Curry semble parfois oubliée. Mais à 37 ans, le meneur des Golden State Warriors évolue toujours à un très haut niveau. Malgré le poids des années, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Et comme le King, le natif d'Akron se verrait bien prolonger le plaisir pour les années à venir. En tout cas, le leader des Dubs souhaite en avoir la possibilité. Ainsi, même sans avoir la certitude de vouloir jouer aussi longtemps, Curry veut être assez fort sur le plan physique pour avoir cette option.

"Tout ce que je peux dire, c'est que je veux simplement avoir le choix et être en mesure de jouer si j'en ai légitimement la capacité. Je ne sais pas si cela aura du sens ou si j'en aurai envie, quelle que soit la situation.

Mais si je peux prendre la décision moi-même et qu'elle ne m'est pas imposée, c'est très important pour moi", a souligné Stephen Curry pour Essentially Sports.

Les qualités physiques de Stephen Curry ont parfois été sous-estimées. Mais ses courses et son activité sont essentielles dans son jeu. Pour rester au sommet, il se doit d'être en grande forme. Et pour le moment, il a encore l'envie de se faire mal pour briller.

