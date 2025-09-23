Seth Curry en route pour rejoindre son frère Steph aux Warriors ?

Seth Curry est attendu aux Golden State Warriors, où il pourrait enfin partager le vestiaire avec son frère Steph. Et viser un titre ?

Une belle histoire de famille pourrait bien s’écrire à Golden State. Selon le journaliste Marc Stein, « il y a une forte attente dans toute la ligue » que Seth Curry signe avec les Warriors pour occuper l’une des six places encore vacantes dans l’effectif.

Les autres spots devraient revenir à Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton II, Will Richard et probablement Jonathan Kuminga. La franchise californienne semble se structurer clairement dans une logique de win-now autour de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler.

L’intérêt n’est pas nouveau : en juillet déjà, Anthony Slater (ESPN) rapportait une « intérêt mutuel » entre les Golden State Warriors et Seth Curry.

Si Seth n’a évidemment pas le palmarès de son frère, il reste l’un des shooteurs les plus redoutables de la ligue. Avec 45,6 % de réussite à trois-points la saison passée à Charlotte, il a même terminé en tête de la NBA dans ce domaine. Mais, passé par neuf franchises différentes (Memphis, Cleveland, Phoenix, Sacramento, Dallas, Portland, Philadelphie, Brooklyn et Charlotte), le cadet de la famille Curry n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée.

Son arrivée chez les Warriors pourrait changer la donne. En intégrant un système offensif construit autour de son frère et de Jimmy Butler, Seth profiterait d’espaces idéaux pour sanctionner les défenses. Le genre de profil qu’adore évidemment Steve Kerr. Et surtout, il pourrait viser la première bague de sa carrière, à 34 ans, dans une équipe encore armée pour le titre.

Une affaire de famille que Golden State rêve déjà de transformer en arme fatale.