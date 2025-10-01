Le rêve de la famille Curry va enfin se réaliser. Selon Shams Charania d'ESPN, Seth Curry va s’engager avec les Golden State Warriors pour une saison. Un mouvement qui était dans l'air depuis plusieurs jours et qui a une saveur particulière : pour la première fois, les frères Curry évolueront sous le même maillot en NBA, à 34 et 37 ans.

La saison passée, Seth portait les couleurs des Charlotte Hornets, où il a disputé 68 matches, ce qui est globalement plus que dans ses habitudes. L'ancien Dukie a rarement réussi à enchaîner des campagnes complètes sans blessure. Mais lorsqu’il est en bonne santé, il reste l’un des shooteurs les plus fiables de la ligue et un scoreur capable d’apporter du jus en sortie de banc. Autant de qualités qui pourraient s’avérer précieuses dans la rotation de Steve Kerr.

L'intersaison des Warriors est enfin réussie

Pour les Warriors, cette arrivée s’inscrit dans un été qui commence enfin à prendre forme. Longtemps ralentis par la situation contractuelle de Jonathan Kuminga, finalement prolongé, les Dubs ont lancé les grandes manœuvres cette semaine. Après avoir réalisé un joli coup avec la signature d’Al Horford, ils ajoutent maintenant Seth Curry à l’effectif.

Au-delà de l’aspect symbolique et de l’histoire familiale, c’est aussi un pari intéressant sur le plan sportif. Golden State manquait de fiabilité au tir longue distance et de punch offensif sur son banc. Si Seth parvient à rester disponible, il pourrait se révéler comme une très belle pioche et apportera un boost au moral de son aîné. Stephen Curry rêve encore de pouvoir disputer une campagne jusqu'au titre et aimerait y arriver pour la première fois sans Klay Thompson, parti en 2024 du côté de Dallas. Si son "Splash Brother" d'adoption n'est plus là, son frère littéral va tenter de l'aider à décrocher une cinquième bague qui le ferait passer dans une dimension encore supérieure.

Seth Curry va rejoindre le camp d'entraînement des Warriors qui débute ce mercredi.