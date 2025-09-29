Stephen Curry plus explosif et fort que jamais selon son entraîneur

Le coach personnel de Stephen Curry affirme que la star des Warriors de 37 ans est plus explosive et en forme que jamais.

À 37 ans, Stephen Curry continue de surprendre même ceux qui le côtoient au quotidien. Son entraîneur personnel Brandon Payne, qui l’accompagne depuis 2011, estime que le meneur des Golden State Warriors s’apprête à débuter sa 17e saison dans une condition physique exceptionnelle, au point d’inquiéter le reste de la ligue.

Une progression continue malgré l’âge

« Ce qui frappe, c’est qu’il continue de s’améliorer », a expliqué Payne à RG.org. Le préparateur raconte avoir observé tout l’été un Curry plus explosif que jamais : « Sa rapidité sur le premier pas et son explosivité sont les plus élevées qu’elles aient jamais été, voire encore plus. »

Forcément impressionnant à 37 ans. Selon lui, le secret réside dans la capacité du joueur à combiner deux atouts rares à son âge : une forme physique intacte et une vitesse de décision encore affinée. « Physiquement il est toujours à son sommet et maintenant il prend ses décisions plus vite. Cela fait de lui un joueur extrêmement rapide sur le terrain », insiste Payne.

Réactivité et intelligence de jeu

Cet été, l’accent a été mis sur la lecture et la réaction. « Nous avons fait un gros effort pour éviter toute routine ou schéma répétitif et pour que tout soit basé sur la lecture et la réaction. Même dans son tir, il y a eu beaucoup de situations de shoot réactif. Ce sont des exercices très difficiles pour la plupart des joueurs, mais Stephen les rend faciles », explique Payne. L’objectif : maintenir Curry imprévisible et toujours capable d’exécuter avec efficacité, quelle que soit la situation qui se présente à lui.

L’arrivée de Jimmy Butler à Golden State ajoute un nouvel élément à cette préparation. Curry devra s’adapter à de nouveaux espaces offensifs. « Il s’agit de savoir jouer avec un autre type de spacing. Steph va apprendre à identifier où les opportunités de jeu sont avec Jimmy, notamment dans le mid-range et dos au panier. Cela va continuer de s’améliorer au fil des matchs », analyse Payne.

Un Stephen Curry plus fort et toujours en bonne santé

Cet été des images d’un Steph Curry plus musclé et dessinée sont devenues virales. Payne confirme : « Stephen est certainement plus fort, mais surtout en bonne santé. Carl [Bergstrom] a fait un excellent travail pour qu’il se renforce tout en restant en pleine forme. » Le préparateur insiste également sur l’organisation du travail : planification méticuleuse, adaptation constante aux sensations du joueur et communication quotidienne. « Tout est fait avec discipline et précision. Il n’y a aucun hasard. »

La quête d’un nouveau sacre

Pour Payne, l’expérience accumulée par Curry lui permet de mieux encaisser les rigueurs d’une saison à 82 matchs. Il le compare à LeBron James dans sa capacité à être une cible permanente et à gérer cette pression. Le préparateur croit aussi aux chances de Curry de viser individuellement : une nouvelle bague, mais aussi des standards statistiques d’élite comme le fameux club 50-40-90, déjà atteint une fois par le meneur.

« Je m’attends à ce qu’il reste Stephen Curry. Il est toujours animé par le désir de gagner et de performer au plus haut niveau. Et je suis sûr qu’on continuera à lire des statistiques du type : “Curry est le plus vieux joueur à réussir telle performance”. Il n’est pas près de ralentir », conclut Payne.