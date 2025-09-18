Une photo d’entraînement de Stephen Curry a enflammé les réseaux : avant-bras saillants, silhouette plus dense, mine concentrée. L’image, prise lors d’un événement caritatif à Baltimore avec l’Impact Fitness Foundation, a rappelé à quel point le meneur des Warriors a encore poussé sa préparation à 37 ans. Les réactions se sont multipliées, de l’étonnement amusé aux prédictions de « saison MVP ».

Le contexte de ce cliché compte : Curry était à Carver Vocational-Technical High School pour inaugurer une salle de musculation rénovée (projet de 250 000 $, 232 m² d’équipements neufs, partenariat Under Armour × Impact Fitness). « On voit bien que le simple fait d’avoir cet espace où ils peuvent attendre quelque chose chaque jour, ça compte », a-t-il expliqué sur place, soulignant la portée sociale du projet. L’academy locale et la presse de Baltimore ont confirmé que l’image virale provenait de cette journée.

Steph Curry looking JACKED ahead of Year 17 😳 (via impactfitnessfoundation/IG) pic.twitter.com/AHSXGUmoA0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 17, 2025

Côté storytelling, Bleacher Report a compilé les réactions en pointant « la définition impressionnante » des avant-bras du quadruple champion. Ce n’est pourtant pas une lubie de fin d’été : Curry « a ajouté du muscle progressivement » depuis des années pour mieux encaisser la saison NBA, rappelle l’article, qui renvoie à son travail au long cours avec le préparateur Brandon Payne. En 2022, Payne résumait la philosophie de son joueur : « Il n’est pas amoureux du processus, dur et parfois ridicule ; il est amoureux de l’idée de devenir meilleur. Il supporte le processus pour y arriver. » Cette obsession de l’amélioration continue explique qu’en 16e saison, Curry tournait encore à 24,5 points et 6 passes de moyenne.

Une photo a relativiser

Cette photo reste malgré tout à relativiser car, sur d’autres clichés du même événement et surtout sur la vidéo postée sur Insta par la fondation, Stephen Curry semble avoir beaucoup moins les bras de Vin Diesel. L’angle (très bas), le cadrage serré, la contraction liée au fait qu'il porte des poids et une lumière latérale marquée peuvent sur-accentuer veines et reliefs musculaires. Autrement dit, la photo aide. Ça ne change rien au fond : tout indique qu’il a bossé dur cet été et qu’il arrive parfaitement affûté au camp.

La photo a aussi relancé le débat sur la durabilité du leader des Warriors. À 37 ans, gagner un peu de masse utile sur le haut du corps peut l’aider à absorber les contacts tout en préservant les appuis, particulièrement pour un joueur qui enchaîne les sprints et les changements de direction hors ballon. Les observateurs notent que ce « Curry + dense » s’inscrit dans une trame ancienne : routines chargées, exigences techniques intactes, et un état d’esprit résumé ainsi par Payne : « il est amoureux de l’idée de devenir meilleur ». Bref, ce n’est pas une transformation coup de com’, mais la continuité d’un standard physique qu’il maintient depuis une décennie.

Au-delà des muscles, l’instant dit quelque chose du timing pour Golden State. Draymond Green promet déjà une lutte pour le titre, Jimmy Butler doit vivre sa première saison complète dans la Baie, et le staff espère que l’attaque retrouvera du rythme si Stephen Curry traverse l’hiver sans pépin. Voir le n°30 afficher une forme avancée mi-septembre donne une base tangible avant le camp d’entraînement ; combinée à l’énergie apportée par les événements communautaires, elle nourrit l’idée que le capitaine des Warriors prépare méthodiquement une 17e saison compétitive.

Dans l’immédiat, la suite logique est simple : si ce « Curry affûté » se traduit par une montée en régime dès octobre, la photo de Baltimore aura été le teaser d’un automne sérieux pour Golden State ; si le rendement ne suit pas, elle restera une virale de pré-saison de plus. L’historique récent penche pour la première option, tant la discipline du meneur a déjà prouvé qu’elle se lisait davantage dans les résultats que dans les clichés.

