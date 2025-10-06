Bientôt 100 millions pour Shaedon Sharpe ?

Sujet à une extension de contrat, Shaedon Sharpe pourrait rester aux Portland Trail Blazers avec un beau deal à la clé.

Les joueurs de la classe de draft 2022 (Paolo Banchero, Chet Holmgren) sont éligibles à une prolongation de contrat. Parmi eux, Shaedon Sharpe, ailier prometteur des Portland Trail Blazers sélectionné en septième position par la franchise de l'Oregon il y a trois ans. Le Canadien est désormais susceptible de parapher un deal à neuf chiffres dans les prochains jours. Selon Marc Stein et d'autres insiders, les négociations entre les dirigeants et les représentants du joueur tourne autour d'un montant avoisinnant les 100 millions de dollars, répartis sur 4 saisons.

Ce ne serait pas surprenant qu'il puisse signer un contrat similaire à celui obtenu par Josh Giddey cet été. Sharpe ne s'est pas nécessairement imposé comme une star à Portland mais, malgré les blessures, il a progressé saison après saison. Il compilait plus de 18 points et 4 rebonds par match en 2024-2025, le tout sur 31 minutes.

Monstre athlétique et gros scoreur, le jeune homme de 22 ans doit maintenant gagner en régularité pour impacter davantage les résultats de son équipe. Surtout que les Blazers ont l'ambition de grimper (un petit peu) dans la hiérarchie de la Conférence Ouest. Shaedon Sharpe doit se montrer plus efficace à trois-points, où il tournait à 31% en 6 tentatives, apprendre à créer aussi pour les autres et mettre ses qualités physiques au service de la défense.

S'il continue son évolution, il aura un rôle intéressant à jouer à Portland. L'équipe se cherche un go-to-guy, surtout avec la nouvelle blessure de Scoot Henderson et le transfert d'Anfernee Simons, meilleur marqueur l'an passé.