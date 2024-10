Déjà un pépin pour Shaedon Sharpe

Shaedon Sharpe est l'un des joueurs majeurs du jeune projet des Portland Trail Blazers. Peut-être même le plus prometteur d'un groupe qui comprend notamment Scoot Henderson, Anfernee Simons ou encore Donovan Clingan. Ses apparitions en NBA ont souvent été remarquées jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'il n'a plus été disponible depuis un moment. Et le dunkeur monté sur ressorts va commencer la nouvelle saison à l'infirmerie. ESPN annonce qu'il sera absent quatre à six semaines en raison d'une petite déchirure à l'épaule. Un nouveau coup dur pour l'ailier de 21 ans.

Ce dernier a déjà manqué 50 matches lors de l'exercice précédent. Il s'était distingué en tournant à 16 points par match avant de se blesser aux abdominaux. Ce nouveau pépin pourrait donc encore une fois l'handicaper dans sa préparation et retarder son éclosion, qui semble inévitable.