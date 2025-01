Shai Gilgeous-Alexander, 300 millions tout de suite ou plus tard ?

Shai Gilgeous-Alexander a fait une première partie de saison de très haut niveau, avec des aspirations logiques au titre de MVP et de champion NBA. Voilà qui tombe bien, puisque le Canadien sera éligible à une extension en fin de saison et pas n'importe laquelle. "SGA" peut prétendre à un supermax pour 3 ans de plus et 300 millions de dollars, ce qui ferait de lui le premier joueur de l'histoire de la NBA avec un salaire de 80 millions de dollars annuels.

Pour autant, pas sûr qu'il choisisse cette option pourtant financièrement alléchante. D'après Marc Stein, Shai Gilgeous-Alexander peut aussi attendre un été de plus et signer un contrat de cinq ans. Et à en croire ses déclarations récentes, plus il restera au Thunder, plus il sera heureux.

"Je parle seulement pour moi, mais j'adore Oklahoma City et je n'imagine pas un monde dans lequel je ne suis pas ici. Je suis à l'aise et j'aime les gens, l'organisation. Ce sont des choses qui comptent. Je vais travailler tous les jours avec le sourire au visage. Le marché sur lequel se trouve l'équipe ne m'importe pas. Jusqu'à un certain point, l'argent n'entre pas en ligne de compte non plus. Tant que je prends du plaisir et peux jouer à un haut niveau, j'aime le faire avec ces gens-là".

Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander tourne à 31.4 points, 5.9 passes et 5.5 rebonds de moyenne. Il est entré, dimanche, dans le club des joueurs à 10 000 points en carrière.