Shai Gilgeous-Alexander désormais assuré d’être MVP ?

Le MVP promettait une lutte encore passionnante entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Mais avec la blessure du Serbe, victime d’une hyperextension du genou et indisponible pour environ un mois, le suspense est peut-être… déjà mort. En effet, étant donné que les joueurs doivent participer au minimum à 65 matches pour être éligible à un trophée, le meilleur basketteur au monde se retrouve quasiment hors-course et laisse donc le Canadien en position idéal pour rafler la récompense pour la deuxième année de suite.

Nikola Jokic : l’hyperextension confirmée, absence annoncée

Les Denver Nuggets vont disputer 16 matches d’ici le 30 janvier prochain. Le « Joker » est susceptible de tous les manquer et donc de se retrouver presque éliminé d’office. Il a déjà raté une rencontre cette saison et n’aurait alors plus le droit de déclarer le moindre forfait si jamais il venait à revenir dès le 31 janvier. De quoi fausser la course au MVP. En effet, Nikola Jokic sera probablement l’un des joueurs marquants de la saison même s’il venait à jouer 62 ou 63 matches au total…

Mais en respectant la règle, SGA, qui avait perdu un peu de terrain après les quatre défaites du Oklahoma City Thunder lors des deux dernières semaines, sera presque seul au monde. En effet, Giannis Antetokounmpo, son autre principal concurrent, a lui aussi été beaucoup absent. Luka Doncic est plus constant mais les Los Angeles Lakers sont pour l’instant en retrait et il faudrait une deuxième moitié de saison fantastique du Slovène pour qu’il se replace dans la course.

Et que se passe-t-il si Gilgeous-Alexander se blesse aussi ? Va-t-on donner le trophée à Jalen Brunson ou Cade Cunningham alors qu’ils sont clairement plusieurs crans en-dessous de Nikola Jokic et consort ? C’est un peu comme Victor Wembanyama avec le DPOY : il est le meilleur défenseur de la ligue sans aucun doute mais il n’a presque plus le droit de rater des matches étant donné qu’il a déjà manqué trois semaines de compétition. Bref, cette règle des 65 matches partait d’une bonne intention mais elle devient problématique.