Mise à jour – 30 décembre 2025, 17h35

Selon Shams Charania, Nikola Jokic a été diagnostiqué avec une hyperextension du genou gauche. Les examens ont confirmé que ses ligaments sont intacts, écartant ainsi une blessure structurelle grave.

Le pivot des Nuggets devrait toutefois manquer au moins quatre semaines de compétition, ce qui représente la plus longue absence de sa carrière NBA, lui qui avait disputé au minimum 69 matches lors de chacune de ses dix premières saisons.

Cette confirmation vient valider les premières tendances évoquées plus tôt dans la journée, détaillées ci-dessous :

Nikola Jokic, les premières tendances avant la confirmation officielle

L’inquiétude reste de mise à Denver après la blessure de Nikola Jokic. Mais certains signaux laissent entrevoir un scénario moins pessimiste. Selon le média serbe Meridian Sport, qui cite des sources proches des Nuggets, les premières évaluations non officielles autour de la blessure du Serbe seraient plutôt rassurantes.

D’après ces informations, Jokic aurait souffert d’une hyperextension du genou gauche, sans indication immédiate de dommages structurels sérieux. Une hypothèse qui, si elle se confirmait, pourrait lui éviter une absence prolongée.

Avant les examens médicaux côté Nuggets

Cette tendance optimiste reste toutefois à manier avec précaution. Aucune communication officielle n’a encore été faite par les Denver Nuggets, et Nikola Jokic doit toujours passer un examen complet de son genou gauche afin d’établir un diagnostic définitif.

Du côté des médias locaux, Vic Lombardi, journaliste pour Altitude TV, a également évoqué un certain optimisme autour de l’état de santé du triple MVP, tout en rappelant que les conclusions pourraient évoluer après l’IRM. Le scénario envisagé à ce stade irait d’une simple contusion osseuse à une blessure plus sérieuse, sans que rien ne soit encore acté.

Une blessure survenue face à Miami

Nikola Jokic s’est blessé dans les dernières secondes de la première mi-temps du match perdu face au Miami Heat, lorsqu’un contact a provoqué l’hyperextension de son genou. Visiblement touché, il avait rejoint les vestiaires en boitant et n’était pas revenu après la pause.

En seulement 19 minutes de jeu, le Serbe avait compilé 21 points, huit passes décisives et cinq rebonds avant d’être définitivement écarté de la rencontre.

Denver retient son souffle

Cette incertitude médicale intervient dans un contexte déjà délicat pour Denver, privé de plusieurs titulaires ces derniers jours. Une absence prolongée de Jokic serait un coup dur majeur pour une équipe qui affiche pourtant un excellent bilan (22-10) en ce début de saison 2025-26, largement portée par la domination statistique de son leader.

En attendant les résultats médicaux officiels, la prudence reste donc de mise. Les Nuggets et leurs fans espèrent que ces premières tendances rassurantes se confirmeront, sans pouvoir encore s’y appuyer publiquement.