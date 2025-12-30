Un médecin spécialiste a analysé la blessure au genou gauche de Nikola Jokic, évoquant un scénario optimiste limité à une contusion osseuse, mais aussi le risque d’une blessure beaucoup plus grave.

Grosse tension à Denver. Nikola Jokic a donc quitté prématurément le parquet lundi soir lors de la lourde défaite des Denver Nuggets face au Miami Heat (123-147). Et pour le moment tous les fans du joueur et de la franchise attendent, dans la crainte, le diagnostic.

Le Serbe s’est blessé au genou gauche dans les dernières secondes de la première mi-temps, avant de rejoindre les vestiaires en boitant visiblement.

Jokic n’est pas revenu en seconde période et a été rapidement déclaré forfait pour le reste de la rencontre. En seulement 19 minutes de jeu, le triple MVP avait tout de même compilé 21 points, huit passes décisives et cinq rebonds.

À ce stade, l’incertitude demeure totale concernant la gravité de la blessure. Selon plusieurs informations, Nikola Jokic doit passer un examen complet de son genou gauche afin d’établir un diagnostic précis. En attendant, le spécialiste des blessures NFL Jesse Morse a analysé la situation et exposé les différents scénarios possibles.

Pour le médecin, le scénario le plus optimiste serait une simple contusion osseuse provoquée par une hyperextension du genou. Une blessure douloureuse, mais généralement sans conséquence majeure sur le long terme. Si c’est le cas, Nikola Jokic en aurait pour quelques jours. Deux semaines maximum.

À l’inverse, il n’exclut pas une atteinte bien plus sérieuse, comme une rupture du ligament croisé antérieur, qui mettrait un terme à la saison du pivot des Nuggets.

Un tel coup dur serait particulièrement difficile à encaisser pour Denver, déjà très touché par les blessures. Christian Braun est actuellement indisponible en raison d’un problème à la cheville, Aaron Gordon soigne son ischio-jambier, tandis que Cam Johnson est également à l’arrêt à cause d’un souci au genou.

Malgré ces absences, les Nuggets affichent un excellent début de saison 2025-26 avec un bilan de 22 victoires pour 10 défaites, restant installés parmi les meilleures équipes de la ligue. Cette dynamique repose en grande partie sur la domination de Nikola Jokic, auteur d’une campagne historique avec des moyennes de 29,9 points, 12,4 rebonds et 11,1 passes décisives par match.

L’ensemble de la franchise retient désormais son souffle dans l’attente des résultats médicaux, tant l’impact d’une absence prolongée de Jokic pourrait être déterminant pour la suite de la saison.