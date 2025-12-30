Nikola Jokic blessé, vent de panique chez les Nuggets

Les fans, le coaching staff, les joueurs... L'ensemble des Denver Nuggets est en train de prier très fort pour que Nikola Jokic ne soit pas gravement blessé. L'inquiétude est pourtant de mise, après la sortie prématurée du triple MVP en première mi-temps face à Miami. Sur une situation de jeu anodine sous son propre cercle, Jokic a pris son coéquipier Spencer Jones dans le genou et s'est immédiatement effondré en se tenant la jambe gauche.

Le "Joker" n'est pas revenu en jeu en deuxième mi-temps et il n'y a pour le moment aucune indication quant à la nature ou à la gravité de sa blessure. On espère évidemment apprendre qu'il ne s'agit que d'une hyperextension ou d'une petite entorse, et pas de quelque chose d'ordre ligamentaire, ce qui changerait radicalement la saison des Nuggets et la configuration de la Conférence Ouest.

Malgré sa sortie en première mi-temps, Nikola Jokic a quand même fini avec 21 points, 8 passes et 5 rebonds. Denver s'est tout de même incliné lourdement (147-123) face au Heat et reste troisième dans la Conférence Ouest.

CQFR : OKC enfonce les Hawks, cauchemar pour Denver