Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 123-113

Suns @ Wizards : 115-101

Warriors @ Nets : 120-107

Nuggets @ Heat : 123-147

Magic @ Raptors : 106-107

Wolves @ Bulls : 136-101

Pacers @ Rockets : 119-126

Knicks @ Pelicans : 130-125

Hawks @ Thunder : 129-140

Cavs @ Spurs : 113-101

Mavs @ Blazers : en cours

- Les Nuggets ont passé une soirée cauchemardesque à Miami. Non seulement ils ont perdu en prenant 147 points, mais ils ont aussi et surtout perdu Nikola Jokic en première mi-temps pour une blessure au genou qui pourrait être sérieuse. C'est Spencer Jones qui a involontairement blessé son coéquipier avec un mouvement de jambe vers l'arrière. Le "Joker" s'est immédiatement effondré et tenu le genou. On ne l'a pas revu par la suite et on espère évidemment apprendre qu'il ne s'agit que d'une hyperextension ou d'une petite entorse... Le Heat a roulé sur la deuxième mi-temps et Norman Powell a fini meilleur marqueur avec 25 points.

- Les Bucks, avec un Giannis Antetokounmpo toujours limité à 25 minutes, ont privé les Hornets de leur première série de trois victoires de la saison. Avec 24 points et 7 passes de la part du Greek Freak, 25 points de Bobby Portis et 23 points de Myles Turner, Milwaukee a signé un deuxième succès consécutif. Titulaire, Moussa Diabaté a fini avec 14 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre. Tidjane Salaün est sorti du banc et a capté 11 rebonds pour 3 petits points.

- Phoenix a poursuivi sa série de victoires (4) face à Washington. Dillon Brooks (26 pts), Collin Gillespie (25 pts) et Devin Booker (22 pts) se sont relayés au scoring pour décrocher ce nouveau succès auquel Mark Williams, suspendu, n'a pas participé. Alex Sarr est passé à côté de son match (2 pts, 4 asts, 2 rbds en 25 min), alors que Bilal Coulibaly a apporté 13 points, 7 rebonds et 3 passes.

- Malgré une entame ratée, les Warriors ont rebondi après leur défaite de la veille contre Toronto en prolongation. Ils ont dominé les Nets, avec à nouveau un très bon Stephen Curry (27 pts), épaulé par Jimmy Butler (21 pts). Les 27 points de Michael Porter Jr n'ont pas suffi pour Brooklyn.

- Les Raptors, justement, ont encore montré d'impressionnantes ressources mentales. Toronto a remonté 21 points de retard face à Orlando et en avait encore 10 dans le 4e quart-temps, pour finalement l'emporter et déprimer une équipe du Magic trop irrégulière. Jamal Shead (19 pts) et Brandon Ingram (17 pts) sont les deux meilleurs marqueurs canadiens. Les Raptors ont verrouillé Orlando (23-12) dans le 4e QT. Noah Penda n'a joué que 5 minutes en sortie de banc.

- Les Bulls pouvaient difficilement faire pire lors de la réception de Minnesota. Non seulement ils ont été écrasés (+35) à domicile, mais ils ont aussi perdu deux joueurs-clé en cours de route : Coby White, touché au mollet au cours du 1er quart-temps, puis Josh Giddey, blessé à la cuisse dans les premières secondes du 2e quart-temps... Les Timberwolves ont profité du gros match de Naz Reid (33 pts) en sortie de banc. Rudy Gobert a joué 30 minutes pour 9 points, 10 rebonds et 4 contres. Joan Beringer, son padawan, a eu le temps de prendre 3 rebonds et de claquer deux contres en 6 minutes.

- Les Rockets ont facilement dominé Indiana avec 30 points de Kevin Durant. Ime Udoka a vidé son banc dans le 4e quart-temps, ce qui a conduit à un 41-21 pour les Pacers, mais sans conséquences majeures sur le résultat puisque Houston menait de 27 points à l'entame de la dernière période du match.

- Les Knicks ont remporté un match assez ouvert face aux Pelicans. New York a survécu aux 32 points de Zion Williamson et Jalen Brunson (28 pts, 10 asts) s'est encore montré clutch avec deux paniers importants autour de la dernière minute de jeu. Mohamed Diawara était titulaire pour les Knicks et a inscrit 18 points en 18 minutes à 4/4 à 3 points. Le rookie français continue de saisir pleinement sa chance et de donner satisfaction à Mike Brown.

- Les Hawks se sont pointés à OKC sans Trae Young, Jalen Johnson et Kristaps Porzingis, ce qui a évidemment conduit à leur 7e défaite consécutive. Atlanta n'a pas démérité et menait même à la pause, mais le Thunder a sorti le grand jeu dans le 3e QT pour reprendre le contrôle de la partie. Shai Gilgeous-Alexander (39 pts à 15/24) a été particulièrement tranchant. Chet Holmgren a bien enchainé (24 pts, 9 rbds, 3 blks) et Jalen Williams a apporté 20 points, 9 rebonds et 7 passes. Zaccharie Risacher (12 pts, 4 rbds, -27 de +/- en 23 min) n'a pas saisi sa chance de se montrer plus agressif et scoreur, laissant Nickeil Alexander-Walker briller (30 pts) face à son cousin MVP et Onyeka Okongwu (26 pts, 14 rbds, 6 asts) se distinguer.

- Les Cavs ont montré leur meilleur visage ou presque pour aller s'imposer à San Antonio en limitant les Spurs à 101 points, avec 7 joueurs à au moins 10 points, dont Jarrett Allen (27 pts, 10 rbds), auteur de son meilleur match depuis le début de la saison. Victor Wembanyama (26 pts, 14 rbds, 3 asts, 1 blk à 7/16) n'a pas suffi aux Texans dans un match où ses partenaires ont été plus discrets que d'habitude.