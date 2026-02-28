Les résultats de la nuit en NBA, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Cavaliers @ Pistons : 119-122 (après OT)

Nets @ Celtics : 111-148

Knicks @ Bucks : 127-98

Grizzlies @ Mavericks : 124-105

Nuggets @ Oklahoma City Thunder : 121-127 (après OT)

Retour gagnant pour Shai Gilgeous-Alexander !

- Au terme d'une soirée tendue, l'Oklahoma City Thunder a remporté le choc face aux Denver Nuggets (127-121 après OT) ! Absent depuis trois semaines (9 matches), Shai Gilgeous-Alexander a signé un retour gagnant avec une belle copie : 36 points (12/29 aux tirs) et 9 passes décisives.

Dans ce choc - qui pourrait revenir en Playoffs -, la tension a été immédiate, notamment entre SGA et Nikola Jokic. Sur le parquet, les Nuggets ont tout de même réalisé la meilleure entame. Notamment grâce à un Jamal Murray (39 points, 8 rebonds et 6 passes décisives) en grande forme.

Malgré les 18 points de SGA à la mi-temps, Denver avait donc la maîtrise avec les apports de Jokic (23 points, 17 rebonds et 14 passes décisives) et de Christian Braun (23 points). Mais dans le money-time, OKC a recollé. Et les esprits se sont encore échauffés : après une faute de Lu Dort, Jokic a perdu son calme et une échauffourée a éclaté. Le résultat ? Une faute technique pour Jokic et Jaylin Williams et une expulsion pour Dort.

Alors qu'Alex Caruso a été précieux pour arracher la prolongation, OKC a ensuite fait la différence par Isaiah Joe ! Trop maladroits lors de l'OT, les Nuggets risquent de nourrir des regrets.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play. Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

- Intéressants sur les derniers matches, les Milwaukee Bucks ont pris une véritable gifle face aux New York Knicks (98-127). Toujours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont immédiatement laissé le contrôle des débats aux Knicks.

Avec le duo Jalen Brunson (27 points) - Karl-Anthony Towns (17 points, 13 rebonds) pour mener la charge, NY s'est rapidement envolé. Avec les apports d'OG Anunoby (24 points), mais aussi de Landry Shamet (15 points) et Mohamed Diawara (10 points), les Knicks comptaient déjà 20 points d'avance à la pause.

En face, Myles Turner (19 points) et Kyle Kuzma (17 points) ont bien tenté de résister. Mais l'écart de niveau était trop grand. En sortie de banc, Ousmane Dieng a eu du mal à régler la mire (0 point à 0/2) malgré une activité intéressante. Un succès facile pour New York.

Les Pistons s'arrachent, les Celtics déroulent

- La soirée a été positive pour les meilleures équipes de l'Est. Tout comme les Knicks, les Detroit Pistons l'ont emporté face aux Cleveland Cavaliers (122-119 après OT). Mais cette victoire a été difficile à obtenir !

A domicile, les Pistons ont couru après le score à la suite de la bonne entame des Cavs. Malgré un effectif toujours décimé, Evan Mobley (23 points, 12 rebonds) a montré la voie à suivre. Tout comme Jarrett Allen (25 points, 9 rebonds).

Après l'expulsion de Cade Cunningham (25 points, 10 rebonds et 7 passes décisives) pour 6 fautes, Cleveland semblait avoir le match en main dans le money-time. Mais dans les 116 dernières secondes, Detroit a passé un 16-7 pour arracher la prolongation !

A 114-111 à 4,7 secondes de la fin, Jaylon Tyson s'est notamment mis à la faute sur Daniss Jenkins, qui a obtenu et marqué ses trois tentatives sur la ligne. Auteur d'une copie XXL, Jalen Duren (33 points, 16 rebonds) a ensuite fait la différence pour la victoire des Pistons.

- Sans trembler, les Boston Celtics ont survolé les débats face aux Brooklyn Nets (148-111). Face à une très jeune équipe, les Celtics ont tout de même pris le contrôle du match. Puis ils se sont surtout envolés dans le troisième quart-temps.

Pour faire la différence, le duo Jaylen Brown (28 points, 9 passes décisives, 7 rebonds) - Nikola Vucevic (28 points, 11 rebonds) a été particulièrement productif. Alors que Payton Pritchard (22 points) a encore été impactant en sortie de banc.

En face, Michael Porter Jr (18 points) a fait de son mieux pour résister. Tout comme Danny Wolf (16 points). Titulaire, Nolan Traoré (8 points, 7 passes décisives) n'a pas démérité. Mais comme son équipe, il a souffert sur le plan défensif.

Dallas en roue libre

- Sans Cooper Flagg, à l'infirmerie, les Dallas Mavericks ont coulé contre les Memphis Grizzlies (105-124). Avec une équipe très remaniée, Brandon Williams (16 points, 8 rebonds) a profité de l'opportunité pour se montrer.

Mais les Grizzlies ont rapidement pris les commandes de cette partie et se sont envolés. En sortie de banc, Cam Spencer (25 points) a été efficace. Puis le 5 majeur de Memphis a eu un impact positif avec Olivier-Maxence Prosper (16 points, 10 rebonds), Scotty Pippen Jr (15 points) ou encore GG Jackson (12 points).

L'enseignement très clair de cette partie ? Dallas ne veut vraiment plus gagner pour glisser au classement. Et les Grizzlies, qui ne jouent plus rien, ont quelques jeunes prêts à prendre la lumière.

