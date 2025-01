Shai Gilgeous-Alexander se fout qu’on le voit comme un vendeur de lancer-franc

Shai Gilgeous-Alexander était déjà un joueur énorme et très apprécié. Mais cette saison, alors qu’il est un candidat plus que sérieux au MVP et que le Oklahoma City Thunder domine encore l’Ouest (32-6), il a pris une nouvelle dimension et semble aussi séduire le très grand public. La reconnaissance totale, enfin.

Mais c’est souvent dans ces moments-là que les premières critiques commencent à naître. Elles restent légères, bien sûr. Après tout, Shai Gilgeous-Alexander n’est pas une mégastar depuis longtemps, il joue sur un petit marché - et s’en fiche qui plus est, ce qui est toujours rafraîchissant. Bref, il bénéficie d’une cote de popularité on ne peut plus haute.

Mais forcément, on commence à entendre quelques commentaires négatifs. Sans surprise, c’est ce qui serait sa capacité à vendre des fautes aux arbitres et donc à obtenir des lancers-francs qui est stigmatisée. Et ce malgré le fait qu’il en tirait 10,8 par match il y a trois ans et 7,8 cette saison.

La star du Oklahoma City Thunder semble s’en foutre, en tout cas :

« Les deux dernières années, j’ai mené la NBA sur les drives. Donc je pense que naturellement, je vais subir des fautes sur les drives. En général, on subit des fautes sur les drives plus que sur les jump shots. Je pense que ça fait juste partie de la nature du jeu. J’ai appris quelques astuces au fil du temps. Je les ai un peu transformées en skill. Après, concernant ce que les gens disent, je m’en fiche un peu. Tant que c’est offensivement efficace et que mon équipe gagne, je vais continuer. »

Pour son coéquipier Jalen Williams, c’est tout simplement logique :

« Si vous regardez effectivement les matches au lieu d’écouter la narrative que développent les gens, ce sont des vraies fautes qu’il subit. Si vous disséquez les matches et regardez bien ce qu’il se passe, il devrait probablement avoir beaucoup plus de lancers-francs. »