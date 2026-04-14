Shai Gilgeous-Alexander vient de signer une saison unique en NBA, avec une efficacité jamais vue depuis Michael Jordan.

Shai Gilgeous-Alexander a bouclé la saison régulière 2025-26 avec une performance offensive qui le place directement dans l’histoire de la NBA.

Le meneur du Oklahoma City Thunder a tourné à 31,1 points de moyenne avec 55,3 % de réussite au tir, soit la meilleure efficacité jamais enregistrée pour un joueur extérieur à plus de 30 points par match.

Un record qui appartenait à Jordan

Jusqu’ici, la référence dans ce domaine appartenait à Michael Jordan. Lors de sa saison MVP 1990-91, la légende des Chicago Bulls affichait 31,5 points de moyenne à 53,9 % au tir. Shai Gilgeous-Alexander fait donc encore mieux, en dépassant cette marque historique.

Plus impressionnant encore, les cinq meilleures saisons dans cette catégorie sont toutes partagées entre Jordan et SGA, preuve du niveau d’exception atteint par le Canadien.

Une saison dominante sur tous les plans

Au-delà de cette efficacité record, Shai Gilgeous-Alexander a porté le Thunder vers le meilleur bilan de la ligue (64 victoires pour 18 défaites).

Il termine la saison avec 31,1 points, 4,3 rebonds et 6,6 passes de moyenne, confirmant son statut de leader offensif et de favori crédible pour le trophée de MVP.

Une place à part dans la hiérarchie actuelle

Avec ce type de production, Shai Gilgeous-Alexander ne se contente plus d’être une superstar montante.

Il s’inscrit désormais dans une catégorie historique, aux côtés des plus grands, en affichant une combinaison rare entre volume de points et efficacité.

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