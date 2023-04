Shaq aide un ado de 14 ans avec des pieds plus grand que lui

Shaquille O'Neal sait ce que c'est de ne pas trouver chaussure à son pied. Littéralement. Lorsqu'il était ado, le jeune Shaq et sa famille n'avaient pas les moyens de le chausser correctement, lui qui a rapidement battu des records en la matière. Le Big Cactus s'est arrêté au 22 (63 en pointure européenne) et a progressivement pu se faire fabrique des chaussures spécialement pour lui. Il ne comprend que trop bien ce que vit Eric Kilburn Jr, ce jeune garçon de 14 ans et 2,08 m, lycéen dans le Michigan.

Lorsque Shaq a lu un article de USA Today sur l'histoire d'Eric, ce jeune athlète de football américain qui s'est blessé à la cheville parce qu'il n'avait pas pu trouver de chaussures de foot à sa taille (il chausse du... 63 1/2), il n'est pas resté insensible. Dans la foulée de marques comme Puma, Under Armour, et Reebok avec qui il est toujours en affaires, le légendaire pivot a contacté la famille d'Eric.

"J'étais sous le choc quand il m'a appelé. Mon âme a quitté mon corps pendant un moment tellement ça m'a choqué. Il m'a dit que quand il avait mon âge, ses parents non plus ne trouvaient pas de chaussures à sa taille. Puis qu'en écoutant ses parents (qui l'ont orienté vers le basket plutôt que le foot, NDLR), il avait gagné 900 millions de dollars et que je devais donc écouter mes parents".

Reebok a donc, en accord avec Shaq, fait parvenir à Eric Kilburn cinq paires de chaussures en taille 63 initialement façonnées pour Shaq. Under Armour et Puma ont, pour leur part, fait mesurer le pied d'Eric et lui préparent une chaussure personnalisée.

"On est en contact avec Shaq par SMS. Quand on s'est écrit pour parler de chaussures la dernière fois, il m'a dit que j'allais encore en recevoir plein et qu'il m'aimait. C'est le summum", s'est réjoui le garçon chez USA Today.

Shaq est réputé pour sa générosité et sa propension à aider les gens sans forcément le médiatiser. Il n'est pas rare que l'on entende ou lise des récits de gens auxquels il a offert des cadeaux ou payé des courses simplement parce qu'ils ont croisé son chemin.

