Shaquille O’Neal aimerait acheter les Suns avec Jeff Bezos

Alors que Robert Sarver a décidé de vendre les Phoenix Suns, les acheteurs potentiels se font nombreux. Les deux hommes les plus riches du monde, Elon Musk et Jeff Bezos, seraient notamment en lice pour reprendre la franchise. Face à de tels cadors, Shaquille O’Neal sait qu’il ne fait pas le poids. Mais cela ne l’empêche pas de vouloir sa part du gâteau.

Shaq, qui envisageait de racheter les parts de Sarver aux Suns, a rapidement abandonné cette idée. Avec son patrimoine d’environ 400 millions de dollars, l’ancien pivot des Lakers ne joue pas dans la même catégorie que ses concurrents, qui pèsent pour certains plus de 100 milliards. À la vue des autres noms sur la liste, il a préféré retirer le sien immédiatement.

"J’étais ouvert [à l’idée d’acheter l’équipe] jusqu’à ce que je voie les initiales "JB". Laissez-moi vous dire quelque chose : on ne joue pas avec James Brown, on ne joue pas avec Jeff Bezos. Quand les garçons montent sur scène, il faut se bouger le cul et partir. […] Je ne vais même pas mettre mon nom dans le panier cette fois-ci", a-t-il expliqué dans son podcast.

Toutefois, O’Neal n’a pas complètement fait une croix sur son objectif. Il serait au contraire plutôt partant pour suivre Bezos dans son investissement, en tant que propriétaire minoritaire. "S’il veut de moi sur ce coup-là, je serais heureux de lui parler", a-t-il confié à TMZ.

Dans sa carrière, le big man est passé par les Suns en tant que joueur. Il a en effet disputé une centaine de matches à Phoenix, après ses plus belles années à Los Angeles avec Kobe Bryant et son titre avec Dwyane Wade au Heat. Shaquille O’Neal a également déjà fait partie d’un groupe de propriétaires en NBA, celui des Kings, entre 2013 et 2022. Il s’agit donc pour lui d’un terrain connu, qu’il espère apparemment retrouver à un certain point.

