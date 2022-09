Shaq répond aux “excuses” de Ben Simmons et n’en démord pas

Les choses s'étaient un peu calmées entre Shaquille O'Neal et Ben Simmons. Shaq, très critique envers le All-Star pour sa gestion des derniers mois et la manière dont il jouait avant sa saison blanche, a réagi à la première sortie publique de Simmons depuis belle lurette. Dans l'émission de JJ Redick, The Old Man and The Three, le nouveau meneur des Nets a reproché à O'Neal d'avoir parlé sans savoir ce qu'il vivait et d'être dans la critique ad hominem.

Evidemment, ça n'a pas plu à Shaq, qui a longuement répondu dans son "Big Podcast" à celui avec lequel il a en commun un passage par la fac de Louisiana State et un statut de n°1 de Draft.

D'abord, en balayant les explications de Ben Simmons sur l'action sur laquelle il n'a pas dunké face à Atlanta, invoquant le fait qu'il n'avait pas identifié Trae Young comme son adversaire direct.

"Ce que j'entends, ce sont des excuses. Ce pourrait être Michael Jordan, T-Mac ou un combo de Yao Ming et moi-même en face, tu dois dunker ça. Avec ta taille, tu es l'un des plus athlétiques de la ligue, tu dois le faire. Il n'y a qu'un seul big man dans la ligue et devine quoi, il était dans ton équipe ! Il ne peut pas mentir, j'étais à ce match, il était terrifié, c'est tout. Il veut que l'on regarde les vidéos de matches avec lui ? Je n'en ai pas besoin, je sais ce que j'ai vu. Le fait qu'il en parle encore aujourd'hui montre que ça continue de l'affecter. Je ne le déteste pas. Mais si tu veux que je sois un grand frère pour toi, je ne peux pas te biberonner à chaque fois. Je suis passé par là, je sais ce que j'ai vu sur le plan du basket. Je viens d'une époque où il n'y avait pas d'excuses. Quand je manquais mes lancers, je ratais et je bougeais mon cul à la salle parce qu'on avait un match le lendemain et qu'il fallait gagner".

Ben Simmons revient sur l'action qui l'a tué aux yeux des fans des Sixers

Puis sur le volet santé mentale, ouvert il y a quelques mois par l'international australien lui-même, qui avait reconnu avoir contacté Shaq.