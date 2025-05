Shaquille O’Neal insinue que David Stern truquait la draft

Le coup de bol des Dallas Mavericks – qui avait 1,8% de chance de décrocher le jackpot –lors de la loterie a beaucoup fait réagir. Nombreux sont ceux qui ont crié à la théorie du complot. Et c’est justement en commentant ces rumeurs que Shaquille O’Neal a donné de la matière aux amateurs de manigances. Il raconte une rencontre avec David Stern, alors commissionnaire NBA, en mars 1992, juste avant la draft. Le pivot était alors évidemment pressenti pour être choisi en premier.

« Il m’a demandé si je voulais jouer dans une ville où il fait chaud ou une ville où il fait froid. J’ai répondu une ville où il faut chaud. Il a souri et quelques jours plus tard, le top-3 de la draft était annoncé avec Minnesota en 3, Charlotte en 2 et Orlando, Floride, en 1. Je n’en ai pas pensé grand-chose à l’époque. Mais j’entends toutes les conspirations et il y a plein de situations qui peuvent rendre ça réel. Je ne veux pas parler de théorie du complot mais c’est intéressant de voir comment ça s’est déroulé. »