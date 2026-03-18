Le beau geste de Shaquille O’Neal après la mort d’une enfant

Jamais le dernier pour soutenir financièrement des familles après un drame, Shaquille O’Neal va payer les funérailles de Jada West.

C’est une histoire tragique mais aussi un geste de grande classe de Shaquille O’Neal. Jada West, une pré-adolescente de 12 ans victime de harcèlement d’après les premiers éléments avancés, a trouvé la mort à la suite d’une bagarre dans un bus scolaire.

La jeune fille est décédée de la suite de ses blessures, notamment une hémorragie cérébrale. Une terrible nouvelle et un incident qui est arrivé jusqu’aux oreilles de l’ancien multiple champion NBA.

« L’histoire m’a touché dès que j’en ai entendu parler dans les médias. En tant que père, mes pensées vont à la famille de Jada. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant et je peux faire ne serait-ce qu’une petite chose pour aider la famille à supporter cette douleur, alors c’est la bonne chose à faire », a confié la légende des Los Angeles Lakers.

Shaquille O’Neal, qui est impliqué auprès de la police du Henry County, a donc décidé de payer l’intégralité des funérailles de Jada West.

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