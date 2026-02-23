Statue de Pat Riley : le message puissant et les anecdotes de Shaq

Immortalisé devant le Crypto.com Arena, Pat Riley a reçu un hommage vibrant des Lakers. Shaquille O’Neal a lui livré un message fort et partagé plusieurs anecdotes marquantes sur son ancien coach.

Les Los Angeles Lakers ont célébré une figure majeure de leur histoire ce dimanche avec une cérémonie d’hommage pour Pat Riley, dont la statue a été dévoilée à l’extérieur du Crypto.com Arena avant la rencontre face aux Boston Celtics. L’ancien entraîneur et dirigeant devient ainsi le huitième Laker immortalisé en bronze, rejoignant notamment Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal et Chick Hearn.

Quatre titres NBA remportés sur le banc des Lakers dans les années 1980, cinq au total en tant que head coach, neuf Finales disputées et plus de 1 200 victoires en carrière, le palmarès parle pour lui. Mais au-delà des chiffres, c’est l’empreinte laissée sur la culture de la franchise qui a été mise en avant lors de la cérémonie.

Pat Riley a exprimé sa reconnaissance envers la franchise et ses supporters : « Je suis profondément reconnaissant pour cet honneur et pour tout l’amour que m’ont témoigné les fans des Lakers à Los Angeles. » Un message sobre, à l’image de celui qui a façonné l’ère Showtime et imposé des standards d’exigence devenus une référence en NBA.

Absent de la cérémonie, Shaquille O’Neal a tenu à adresser un message vidéo particulièrement appuyé à son ancien mentor. « Ce soir, ce n’est pas une question de bannière. Ce n’est pas une question de bague. Ce n’est pas une question d’une saison. Ce soir, c’est pour toujours. Quand les Los Angeles Lakers décident de vous mettre en bronze, cela signifie que vous n’avez pas seulement gagné des matches. Vous avez changé la franchise. »

Shaq a également insisté sur l’aura et la prestance de Riley, devenue presque mythique : « Avant que les entrées dans le tunnel ne soient des défilés de mode, avant que les tenues d’avant-match ne deviennent une tendance, il y avait Pat Riley. Cheveux plaqués en arrière, costume parfait, visage calme, aucun mouvement inutile. Coach ne se contentait pas d’arriver, il faisait une entrée. »

L’ancien pivot a ensuite partagé une anecdote révélatrice du caractère de Riley. « Un jour à l’entraînement, j’étais énervé et je le poursuivais à travers le gymnase. J’essayais de le tuer. La plupart des coachs se seraient écartés. Pas Pat. Il s’est arrêté. Il s’est retourné. Il a tenu sa position. » Avant d’ajouter : « On ne construit pas des dynasties si on a peur des personnalités. Et Pat n’a jamais eu peur. »

Shaquille O’Neal a aussi rappelé la confiance affichée par Riley lors des Finales 2006 avec le Miami Heat : « Ne prenez pas deux costumes pour Dallas. Nous allons gagner en six matches. » Une phrase accompagnée d’un geste concret : Riley avait vérifié les bagages à l’aéroport pour s’assurer que personne ne prévoyait un éventuel match 7.

Enfin, le Hall of Famer a résumé l’impact de son ancien coach en une phrase : « Tu n’as pas seulement gagné des titres. Tu as façonné ce que cela signifiait d’être un Laker, et maintenant tu restes ici, en bronze, pour toujours. »

Dans une franchise où l’héritage occupe une place centrale, l’ajout de Pat Riley à cette galerie de légendes vient rappeler que la culture Lakers ne s’est pas construite par hasard. Elle a été imposée, exigée, et entretenue par des figures comme lui.