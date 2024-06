Shawn Kemp explique pourquoi c’est Rodman et pas Jordan qui a battu les Sonics en 1996

Les Seattle Supersonics ont cru faire douter les Chicago Bulls lors des finales 1996. Menés 0-3, ils sont revenus à 2-3 avant de finalement perdre en six manches. Un quatrième titre dans l’Histoire des taureaux. La première suite au retour de Michael Jordan, qui a mené son équipe à deux nouveaux sacres en 1997 et 1998, enterrant ainsi son statut de GOAT. Mais pour Shawn Kemp, adversaire malheureux de 96, MJ posait moins de problèmes que Dennis Rodman.

« Michael n’est pas celui qui nous a battus. On était sur son cul. Dennis Rodman est le type qui nous a battus. On avait aucune réponse contre lui. A chaque fois il donnait des deuxièmes chances à son équipe, il volait pour aller chercher des rebonds… ça frustrait tout le monde chez nous. (…) Dennis a commencé à porter des lentilles de contact de couleur pendant les finales et il s’est mis du rouge à lèvre. Il essayait d’embrasser Frank [Brickowski, le pivot des Sonics] sur le bras et Frank n’en pouvait plus. Dennis savait comment nous pousser à bout. »

Rodman a compilé 14,7 rebonds de moyenne sur les 6 matches des finales 96. Michael Jordan a effectivement été moins tranchant que d’habitude en cumulant 27 points à 41% aux tirs sur la série (contre par exemple 32 et 33 points sur les finales 97 et 98). Il a par exemple été limité à 5 sur 19 lors du Game 6 victorieux, une rencontre au cours de laquelle son coéquipier loufoque a capté… 19 rebonds.