Si les Lakers voulaient Kyle Lowry, c’est à cause de Dennis Schröder

Jusque dans les dernières minutes avant la deadline, les Los Angeles Lakers ont tenté de faire venir Kyle Lowry. Les Toronto Raptors se sont montrés inflexibles et ont conservé leur taulier, pourtant en fin de contrat. Si les Lakers se sont autant agités sur le dossier Lowry, ce n'est pas parce qu'ils avaient ciblé le vétéran de longue date. Selon Yahoo Sports, c'est un souci avec Dennis Schröder qui a poussé Rob Pelinka à accélérer et à essayer de recruter le champion NBA 2019.

En discussion avec l'Allemand au sujet d'une prolongation quasiment depuis qu'il est arrivé à l'intersaison, les Lakers ont eu la mauvaise surprise de le voir repousser une offre pourtant très solide. Schröder, qui tourne à 15 points et 5 passes de moyenne avec L.A., aurait rejeté un deal lui permettant de gagner 84 millions de dollars sur 4 ans ! D'où la tentative de Pelinka de l'inclure dans le deal avec Toronto, pas spécialement intéressé et plus séduit par Talen Horton-Tucker.

Kyle Lowry, les vérités des Raptors sur son départ avorté

On ne sait pas si c'est la durée qui a refroidi Dennis Schröder ou le montant, qu'il trouverait trop faible. Dans les deux cas, le refus paraît curieux. Avec tout le respect que l'on porte à l'ancien meneur des Haws et d'OKC, il n'est pas sûr qu'il trouve un tel contrat ailleurs. Il reste identifié comme un excellent 6e homme et non un meneur titulaire, comme lors de ses premières années en carrière du côté d'Atlanta.

On verra si la suite lui donne raison. En l'absence de LeBron James notamment, Schröder a une importance fondamentale en ce moment pour les Lakers.

Quant à Kyle Lowry, il n'est pas impossible que les Lakers retentent le coup directement avec le joueur à la fin de la saison, une fois qu'il sera libre de tout contrat.