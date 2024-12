Si Stephon Castle devient Rookie of the Year, ce sera historique

Depuis que la NBA décerne le trophée du meilleur débutant, il n'est arrivé qu'à une seule reprise qu'une équipe le remporte coup sur coup. En 2015, avec Andrew Wiggins, puis en 2016, avec Karl-Anthony Towns, les Minnesota Timberwolves avaient fait main basse sur ce titre de Rookie of the Year. Il existe une possibilité de revoir ce back-to-back jusque-là jamais imité cette année. Si Stephon Castle, favori actuel des bookmakers après la blessure de Jared McCain, est élu Rookie of the Year, il succèdera à Victor Wembanyama, qui avait soulevé le trophée avec le maillot des Spurs en 2024.

Depuis le début de la saison, Stephon Castle tourne à 11.7 points et 3.9 passes, à seulement 37.8% d'adresse. S'il venait à l'emporter avec ces statistiques-là, ce serait l'une des campagnes les moins prolifiques des dernières années pour remporter le RoY. Dans le jeu, en revanche, on comprend bien pourquoi les Spurs ont choisi de miser sur lui. La panoplie est complète et prometteuse chez l'ancien joueur de UConn.