Simon et Garfunkel : 102 lancers de suite et un duel avec Connie Hawkins

Avis très personnel et qui vaut ce qu'il vaut, Simon et Garfunkel est l'un des tandems les plus importants de l'histoire de la musique. Bon, c'est aussi et surtout l'un de mes préférés. Les compositions de Paul Simon, la voix cristalline d'Art Garfunkel, les portraits de New York, leur ville, dans leurs chansons, les mélodies entrées dans la légende de la folk et du rock, les hits que sont encore aujourd'hui "Mrs Robinson", "The Sound of Silence", "America", "Bridge over troubled water", "Homeward Bound", le concert live mythique à Central Park et j'en passe... Une merveille de répertoire musicale.

Ce que je ne savais pas, en revanche, c'est que les deux artistes avaient une affection toute particulière pour le basket, chacun dans des registres différents. Pas si étonnant en tant que New Yorkais pur jus, mais quand même !

102 lancers francs de suite pou Garfunkel ?!

Après sa deuxième séparation avec Paul Simon en 1983, Art Garfunkel a vécu reclus chez lui pendant plusieurs mois pour tenter de trouver un nouveau sens à sa carrière musicale. Il restait chez lui à "faire l'artiste", comme il le raconte dans un vieux numéro d'Entertainment Weekly. C'est à dire en écrivant de la poésie, en composant et en chantant, en lisant le dictionnaire en entier dans les deux sens et... en s'entraînant avec acharnement à tirer des lancers francs sur le playground en bas de chez lui. La légende raconte - enfin surtout Garfunkel lui-même - qu'il aurait réussi à inscrire 102 lancers francs consécutifs ! Personne n'était là pour vérifier, mais cette information me plait, donc je choisis de croire que cette série qui ferait rougir Shaquille O'Neal et certains joueurs NBA actuels s'est vraiment produite.

Un duel avec Connie Hawkins pour Paul Simon

Pour ce qui est de Paul Simon, il faut remonter au Saturday Night Live, en 1975. Le compositeur et cerveau du duo s'était prêté à un one-one avec Connie Hawkins, légende locale, du haut de son mètre 60. Un segment amusant en plusieurs parties qui lui avait valu un trophée presque aussi grand que lui. Simon, 82 ans aujourd'hui, est resté un amoureux de sport US et peut parfois être aperçu dans les travées dans l'un des stades de la ville ou au Madison Square Garden.

Basketball Hall of Famer Connie Hawkins plays Rock and Roll Hall of Famer Paul Simon in 1-on-1 (Saturday Night Live, 1975). 🏀🧵

-

PART 1: Marv Albert's pregame interviews with Simon & Hawkins.

-

[1/3] pic.twitter.com/mUw3GcbZkd — NBA Cobwebs (@NBACobwebs) December 14, 2022

The Sound of Silence Live at Central Park