Les commentateurs du Heat ont donné à Simone Fontecchio un surnom qui, en Italie, est une véritable insulte. Quiproquo linguistique.

Les commentateurs NBA ne sont pas à l’abri d’un faux pas linguistique, et Simone Fontecchio vient d’en faire les frais. Lors de la victoire du Miami Heat contre les New York Knicks, l’ailier italien a hérité d’un nouveau surnom censé saluer son adresse extérieure. Sauf qu’aux oreilles transalpines, il sonne plutôt comme une insulte.

Un innocent “Three-mone”… qui ne l’est pas du tout en Italie

Après l’un de ses quatre paniers à trois points, les commentateurs locaux du Heat l’ont baptisé « Three-mone », mélange entre « three » et son prénom. Une création typiquement américaine, et spontanée.

Problème : en dialecte de Bari, ville du sud de l’Italie, « trimone » est une insulte qui désigne un homme particulièrement idiot ou naïf. Comme l’a relevé La Giornata Tipo, le rapprochement phonétique entre « three » et « tre » suffit à transformer un simple jeu de mots en un terme vulgaire.

Une expression populaire existe même : « Sei un trimone al vento », littéralement « tu es un imbécile perdu dans le vent », utilisée pour se moquer de quelqu’un qui raconte n’importe quoi.

Fontecchio, habitué malgré lui aux surnoms étranges

L’ailier n’en est pas à son premier surnom approximatif. Ces dernières années, les supporters américains ont tenté « Zimoni », « Saimoni », « Simauni » ou encore « Smonie », autant de variations phonétiques plus ou moins réussies.

Cette fois, le dérapage involontaire fait sourire en Italie, et l’on imagine déjà la réaction amusée de l’international azzurro.

Un début de saison très sérieux

Derrière cette anecdote, Simone Fontecchio réalise un excellent début d’exercice avec Miami : 11,3 points, 2,5 rebonds et 1 passe décisive de moyenne, à 49,3 % de réussite derrière l’arc. Un apport précieux dans un collectif qui a besoin de menace extérieure.

Reste à voir si le Heat conservera ce surnom ou si les commentateurs choisiront une option plus neutre pour éviter de nouveaux quiproquos linguistiques.

L'insulte, à 24 secondes

