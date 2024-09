Les Sixers, une future salle dans le New Jersey ?

En difficulté pour s'installer dans le centre de Philadelphie, les Sixers pourraient déménager dans le New Jersey.

Les Philadelphia Sixers vont-ils déménager dans le New Jersey ? Il ne s'agit pas d'un secret, la franchise souhaite avoir une nouvelle "maison" pour la saison NBA 2031-2032. Depuis le début des recherches, l'objectif des patrons de cette équipe a toujours été le même : s'installer dans le centre-ville de Philadelphie.

Problème, il est difficile de trouver un espace adapté à la construction de cette nouvelle salle. Face à cette situation, le New Jersey s'active pour accueillir les 76ers ! Le gouverneur Phil Murphy a ainsi contacté les Sixers pour proposer un site à Camden.

Surtout, le New Jersey se montre prêt à sortir le grand jeu : 400 millions de dollars de crédits d'impôt mais aussi des avantages fiscaux pour des centaines de millions de dollars. Potentiellement pour mettre la pression, la direction de Philadelphie étudie bien évidemment cette option.

"Il y a une vision réfléchie et convaincante de la revitalisation et de la croissance économique de Camden. Nous avons travaillé sans relâche au cours des 5 dernières années pour construire une salle à Philadelphie. Et les négociations se poursuivent avec les dirigeants de la ville concernant notre proposition à Market East.

La réalité est que nous manquons de temps pour parvenir à un accord qui permettra aux 76ers d'ouvrir notre nouvelle maison à temps pour la saison 2031-32 de la NBA. Par conséquent, nous devons prendre au sérieux toutes les options potentielles, y compris celle-ci", a fait savoir un porte-parole des 76ers pour The Inquirer.

Les 76ers vont-ils accepter de déménager de l'autre côté du fleuve Delaware ? Depuis 2016, le siège social et le centre d'entraînement des Sixers se trouvent déjà à Camden. Il y a donc un vrai risque pour la ville de Philadelphie. Surtout que les Sixers veulent vite avancer sur ce dossier.

