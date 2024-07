Sloukas, la superstar grecque renonce aux JO par souci d’équité !

Kostas Sloukas est l'un des plus grands joueurs grecs de sa génération, mais aussi un homme avec des principes. Récent MVP du Final Four de l'Euroleague avec le Panathinaikos, Sloukas a annoncé son intention de ne pas participer aux Jeux Olympiques avec son pays, malgré les sollicitations du sélectionneur Vassilis Spanoulis. Dans le média grec SDNA, le joueur de 34 ans a expliqué qu'il ne se sent pas légitime, après avoir manqué le TQO d'Athènes pour se soigner, en comparaison de joueurs qui ont contribué à qualifier la Grèce. La décision peut sembler radicale, mais elle semble irrévocable.

"Ce ne serait pas juste d’un point de vue moral. Ce ne serait pas bien. Les gars se sont battus pour défendre nos couleurs et accomplir de grandes choses. Comment pourrais-je les rejoindre après la bataille ? Le coach m’a proposé de rejoindre le groupe et d’en discuter avec lui. Je lui ai répondu qu’il n’y avait pas une chance sur un million que je participe aux Jeux sans prendre part aux qualifications", a déclaré Kostas Sloukas, dans des propos traduits par BeBasket.

Les supporters grecs, qui peuvent quand même se réjouir de la présence de Giannis Antetokounmpo lors du tournoi olympique, auraient sans doute aimé que Kostas Sloukas fassent moins dans le sentiment, mais la position de l'ancienne star de l'Olympiacos, aussi rare soit-elle dans le basket international, est respectable.