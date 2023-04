Spoelstra craint Josh Hart et la bataille “vitale” du rebond

Ce n'est pas parce que son Miami Heat a créé la sensation en éliminant Milwaukee au 1er tour qu'Erik Spoelstra se croit arrivé. Avec le game 1 contre New York qui se profile, le coach floridien se méfie des Knicks comme de la peste, particulièrement de leur qualité au rebond. Si on pense évidemment à la machine Mitchell Robinson, époustouflant aux rebonds offensifs dans la série face à Cleveland, Spoelstra a un autre joueur en tête qu'il entend tenter de limiter à ce niveau-là : Josh Hart.

"Josh Hart va représenter un défi, pour sûr. Il a cette agressivité au rebond, mais aussi ce timing. Il ne fait pas ça sur une cadence normale, comme lorsqu'un shoot part, que tu fonces vers le panier et prend ta position. C'est presque comme s'il attendait que tu tournes la tête et il y va. Il prend les gros rebonds, les rebonds critiques du quatrième quart-temps, pas forcément ceux qui lui donnent des stats, même s'il est dans le top 5 des rebondeurs à son poste.

Cet aspect du jeu, on le travaille depuis la fin de la saison régulière et ça a été un point sur lequel on a insisté lors du play-in et au 1er tour contre Milwaukee. Je ne dis pas que l'on va conquérir le rebond, mais on essaye de le travailler et d'être meilleurs. En tout cas, ce sera vital. Il est assez clair que ce sera une série qui se jouera au nombre de possessions. C'est une équipe bien éduquée, qui prend soin du ballon et qui sait profiter des deuxièmes chances et des possessions en plus".