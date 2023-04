La victoire de Miami, c’est aussi celle de Spoelstra sur Budenholzer

Erik Spoelstra est l'un des meilleurs coaches de la ligue depuis des années. Si Miami s'est qualifié pour les demi-finales après un upset retentissant contre Milwaukee, après avoir été en Finales NBA en 2020 et en finale de Conférence en 2022, ce n'est pas uniquement grâce aux exploits de Jimmy Butler. "Spo" a depuis longtemps chassé l'étiquette de pantin de Pat Riley qui lui collait à la peau en début de carrière. Aujourd'hui, on parle d'un technicien qui a un vrai impact sur les plus belles victoires de son équipe.

Dans le game 5 qui a vu le Heat bouter Milwaukee hors des playoffs, ça a encore été le cas. Deux choix majeurs, pas forcément si évidents à voir en temps réel, ont permis à Miami de réussir une remontée et s'imposer.

Tout d'abord, alors que Bam Adebayo et Kevin Love avaient réduit l'écart de 16 points accusé en début de rencontre, Spoelstra a demandé à son intérieur All-Star d'être davantage playmaker et d'initier les actions, obligeant Brook Lopez à s'éloigner du cercle. Dans le même temps, Kevin Love était impliqué sur tous les écrans, monopolisant Giannis Antetokounmpo en périphérie.

Le but : libérer la raquette et permettre à Jimmy Butler de jouer plus près du cercle et de sanctionner les Bucks avec les coupes tranchantes dont il a le secret. Butler a inscrit 12 points de suite pour combler le retard et mettre du piment dans cette fin de match. Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo ont clairement été déroutés par ce qui s'est déroulé sous leurs yeux.

The Heat made this adjustment down 7 with 4 minutes left to make Bam Adebayo the primary ball handler

Why?

To set up the high low actions with Jimmy Butler

They completely took Lopez and Giannis out of their defensive roles

Erik Spoelstra masterclass pic.twitter.com/cOEdzkoddh

— Brady Hawk (@BradyHawk305) April 27, 2023