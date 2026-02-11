Les Spurs méritaient-ils un deuxième joueur All-Star ?

Les Los Angeles Lakers avec Luka Doncic et LeBron James. Le Oklahoma City Thunder, bien sûr, avec Shai Gilgeouys-Alexander et Chet Holmgren. Les Denver Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray, qui seront d’ailleurs aussi coéquipiers au sein du team « world. » Ou encore les Houston Rockets de Kevin Durant et d’Alperen Sengun. Les Detroit Pistons de Jalen Duren et de Cade Cunningham. Les New York Knicks de Jalen Brunson et de Karl-Anthony Towns. Et même maintenant les Toronto Raptors de Scottie Barnes et de Brandon Ingram, appelé en renfort après la blessure de Stephen Curry. Sept équipes vont aligner deux joueurs lors du mini-tournoi prévu dimanche en guise de All-Star Game. Sept équipes différentes, mais pas les San Antonio Spurs.

De quoi agacer Mitch Johnson, le coach de la formation texane. Personne ne lui avait demandé son avis mais il tenait à le souligner lors de sa conférence de presse d’avant match à Los Angeles après l’annonce de la sélection d’Ingram par la NBA. « Je trouve ça intéressant que De’Aaron Fox et Stephon Caslte n’aient pas été nommés All-Stars. Nous avons très bien joué contre ces équipes qui ont eu deux joueurs sélectionnés. »

Brandon Ingram remplace Stephen Curry au All-Star Game

Pour l’entraîneur, il n’est pas normal que les éperons, deuxièmes de la Conférence Ouest avec 37 victoires et 16 défaites, le troisième bilan NBA, ne possèdent qu’un seul All-Star dans leur effectif. De’Aaron Fox et Stephon Castle font effectivement chacun une belle saison. Le premier tourne à 19,3 points, 47% aux tirs, 3,9 rebonds et 6,2 passes. Le second pointe à 16,7 unités, 5,1 rebonds et 7 passes tout en étant impactant en défense.

Ils ne sont pas nécessairement meilleurs qu’Ingram intrinsèquement. Ils ont même manqué environ 10 matches chacun alors que l’ailier était toujours présent pour son équipe. Fox comme Castle ont aussi été irréguliers par moments. Ils méritaient sans doute, mais ce n’est pas un scandale qu’ils n’aient pas été retenus. Mitch Johnson le sait. Ce qui est intéressant, c’est ce qu’il dit ensuite, en mentionnant Victor Wembanyama.

« Je ne retire rien à ceux qui ont été nommés car ce sont de grands joueurs. Mais si l’on ne doit avoir qu’un seul All-Star, alors ça ne peut que vouloir dire qu’il y a énormément de gens qui voient en Victor l’un des favoris pour le MVP », poursuit le coach.

Victor Wembanyama sera probablement dans le top-5 du vote… s’il reste éligible. Il a déjà manqué 14 matches et il suffit de 4 absences supplémentaires pour qu’il passe sous la barre des 65 matches requis pour prétendre à un trophée. Johnson a raison de soulever ce point concernant le Français : mener une équipe dans le top-3 de la ligue sans un All-Star identifié à ses côtés, même si Fox a déjà été sélectionné par le passé, est une sacrée performance digne de l’un des meilleurs joueurs NBA.