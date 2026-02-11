Brandon Ingram remplace Stephen Curry au All-Star Game

La NBA a appelé Brandon Ingram en renfort pour le All-Star Game, récompensant ainsi la belle saison des Raptors et de son ailier.

Six ans après sa première sélection, Brandon Ingram va revivre un All-Star Weekend. Le joueur de 28 ans a été invité par la NBA afin de palier à l’absence de Stephen Curry, forfait pour l’événement en raison d’une douleur au genou. Une récompense bien méritée pour Ingram, qui est l’un des principaux facteurs du beau parcours des Toronto Raptors. Sans être forcément attendue, la franchise canadienne s’est installée à la cinquième place de la Conférence Est avec un bilan nettement positif (30-22). Elle est même encore en course pour terminer sur le podium.

Encore une superstar absente pour le All-Star Game

Un autre joueur de l’Ontario avait précédemment été retenu. Brandon Ingram rejoint effectivement Scottie Barnes, qui sera lui aussi de la partie à Los Angeles. Les deux coéquipiers seront dans des équipes différentes pour le mini-tournoi prévu dimanche puisque le premier remplace Curry au sein du team « Stripes », qui comprend essentiellement des vétérans comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Kawhi Leonard, tandis que le second fait partie du team « Stars », l’autre sélection américaine. Ils défieront une formation de joueurs internationaux.

L’ancienne star des New Orleans Pelicans réalise une saison très solide en faisant enfin preuve de régularité. Brandon Ingram a disputé les 52 rencontres et il compile plus de 22 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne tout en shootant à 47% de réussite aux tirs.