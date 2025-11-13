Ces 5 stars NBA qui feraient mieux de changer d’équipe

Dennis Schröder (Sacramento Kings)

L’Allemand ne « fit » pas vraiment, voire pas du tout avec les Kings. Mais est-ce qu’il y a seulement une chose de cohérente à Sacramento de toute façon ? Rien ne colle dans cette équipe. Et encore moins pour Dennis Schröder, meneur qui se retrouve privé du ballon puisque le cuire est essentiellement entre les mains de Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis ou même Russell Westbrook !

Même Malik Monk affiche un « usage rate » supérieur à celui du MVP du dernier Eurobasket. Schröder reste dans ses moyennes traditionnelles (11 pts, 6 pds) malgré tout mais en ayant peu d’opportunités de se mettre en rythme ou de contribuer réellement au succès d’une formation qui ne gagne pas beaucoup de matches de toute manière.

Il serait sans doute mieux ailleurs, soit dans un rôle de sixième homme, soit dans celui de meneur un peu plus responsabilisé balle en main. Parce que même s’il est capable de faire mouche derrière l’arc, il n’a jamais été un « spot up shooteur » vraiment fiable. Vu que les Kings sont à 3 victoires en 12 rencontres, il est probable que la reconstruction approche à grandes enjambées. Le contrat du joueur de 32 ans (14 millions annuels) est plutôt correct et un trade paraît donc évident.

Destination qui ferait sens : les Houston Rockets.

Klay Thompson (Dallas Mavericks)

Il doit se demander parfois pourquoi il est venu dans ce merdier. Enfin, le pourquoi, il le sait. Klay Thompson s’était engagé avec les Mavericks pour aller chercher une cinquième bague de champion NBA en profitant des caviars de Luka Doncic. C’était ça, l’idée. Sauf qu’au final, le vétéran n’a disputé que 21 rencontres avec le Slovène avant que Nico Harrison ait la lumineuse idée d’expédier aux Lakers le joueur au cœur de la qualification pour les finales l’année précédente.

Le dirigeant n’est plus là non plus et Dallas va sûrement repartir de zéro ou presque, en bâtissant autour de Cooper Flagg. Une reconstruction qui n’a aucun intérêt pour Thompson, qui fêtera ses 36 ans en février prochain. Jason Kidd l’a déjà sorti du cinq majeur et ce n’est finalement plus qu’une question de semaines avant que l’arrière se retrouve dans une autre situation.

Comme pour Schröder, son salaire est abordable (16 millions, avec une option à 17 pour la saison suivante). Les Mavs ont besoin de dégraisser, Klay a besoin de voir ailleurs. Le « fit » n’est pas bon dans le Texas mais au moins les deux parties sont probablement sur la même longueur d’ondes en ce qui concerne leur séparation inévitable.

Destination qui ferait sens : les Los Angeles Lakers ou les… Golden State Warriors. En fait, ça pourrait marcher chez quasiment n’importe quelle équipe de playoffs.

Trae Young (Atlanta Hawks)

C’est un peu provocateur. Trae Young représente tellement de choses à Atlanta. Déjà, on l’oublie parfois mais il est le joueur pour lequel les Hawks ont sacrifié Luka Doncic le soir de la draft. Il est aussi celui qui a porté la franchise jusqu’aux finales de Conférence une saison et il est le visage de l’organisation. Mais il est justement la face d’une époque un peu bancale pour le club, qui enchaîne finalement les exercices un peu décevants.

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si ses dirigeants ne lui ont pas proposé une extension de contrat malgré le fait qu’il y soit éligible. Son avenir s’écrira peut-être ailleurs qu’à Atlanta. Surtout avec ce qui se passe en ce moment : Young est absent et les Hawks restent sur 3 succès de suite. Le meneur est « une attaque NBA à lui seul » grâce à son playmaking et sa capacité à tirer de très loin. Mais ses coéquipiers se débrouillent plutôt bien en s’appuyant sur la création de Jalen Johnson et de Dyson Daniels.

Les Hawks encaissaient 123 points sur 100 possessions et n’en marquaient que 114 avec Trae Young sur le terrain cette saison. Soit un différentiel de -9. Depuis sa blessure, ils ont gagné 5 matches sur 7 avec 115 de rating offensif et 106 de rating défensif. De quoi pousser la franchise à revoir son projet ? On imagine que la star sera d’abord réintégrée et que le front office verra ensuite.

Destination qui ferait sens : les Chicago Bulls, qui jouent vite et avec un Josh Giddey qui peut être aussi bien premier que deuxième playmaker.

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Un cas déjà abordé dans plusieurs papiers sur BasketSession. Son style ne correspond pas tout à fait à la philosophie de Tuomas Iisalo. Dans tous les cas, un changement de décors s’impose.

Destination qui ferait sens : les New Orleans Pelicans.

CJ McCollum (Washington Wizards)

D’un côté, le vétéran est bien à Washington où il peut encadrer les jeunes et assurer de la création dans une équipe qui manque de playmakers de qualité. De l’autre, c’est dommage pour lui de jouer pour une formation aussi faible à ce stade de sa carrière. CJ McCollum n’a pas connu beaucoup de longues campagnes de playoffs (une finale de Conférence tout de même) et il mérite d’aider un outsider en apportant son scoring, même si c’est en sortie de banc. Son salaire à 30 millions peut compliquer certains échanges mais il est expirant.

Destination qui ferait sens : les Detroit Pistons à la place de Caris LeVert, les Cleveland Cavaliers, les Minnesota Timberwolves ou le Miami Heat.