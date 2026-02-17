Stephen Curry à la retraite ? Sa mise au point

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué la possibilité de voir Stephen Curry mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu, au moment où les chances de décrocher un dernier titre de champion s’amenuisent pour les Warriors. Mais dans une interview exclusive accordée à People.com, le joueur des Golden State Warriors a pris le contre-pied de ces spéculations et clarifié sa position sur la retraite.

A bientôt 38 ans et toujours au sommet de son art, Curry a expliqué que l’idée de raccrocher ne le préoccupe pas pour l’instant. « Quand le moment viendra d’arrêter, et je ne pense pas que ce soit pour bientôt, ça se fera tout seul. Je ne me mets pas trop de pression là-dessus », a-t-il déclaré. « Penser à la fin te prive du présent. Je profite de la compétition et de tout le travail que cela implique. Espérons que cela me porte loin. »

Pour Curry, l’important est donc de savourer chaque instant plutôt que de s’accrocher à une date hypothétique de fin de carrière. Plutôt que de se projeter dans une sortie en grande pompe, avec un farewell tour à la Kobe, il préfère rester ancré dans le présent.

Par le passé, le quadruple champion NBA a aussi évoqué son intérêt pour les carrières longues et maîtrisées. Il a notamment étudié des athlètes à la longévité exceptionnelle comme Tom Brady, légende de la NFL, qui a joué jusqu’à 45 ans avant de prendre sa retraite après 23 saisons. On se doute bien qu'il n'ira pas aussi loin que l'ancien quarterback des Patriots, mais l'imaginer quadra en NBA est tout à fait plausible.

À l’heure où les Warriors cherchent un nouveau souffle pour redevenir des prétendants crédibles au titre, Stephen Curry envoie donc un message clair : la retraite n’est pas à l’ordre du jour. Tant que la passion est intacte et que le corps répond présent, le chef d’orchestre de Golden State entend bien continuer à écrire son histoire.