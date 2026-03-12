Absence prolongée pour Stephen Curry

Le genou de Stephen Curry ne dégonfle toujours pas. Et en conséquence, les Golden State Warriors vont encore devoir se passer de leur superstar pendant au moins dix jours. Atteint du syndrome du courir, avec donc des gonflements et des douleurs autour du genou, le vétéran est pourtant absent depuis le 24 janvier dernier et sa franchise espérait un retour après le All-Star Weekend. Mais les dernières relayées par ESPN ne sont donc pas vraiment encourageantes.

Le joueur est tout de même de retour à l’entraînement mais il avoue qu’il est difficile de prédire quand il sera vraiment opérationnel pour reprendre la compétition. Il a manqué les 15 derniers matches et va en rater au moins 5 de plus. En son absence, les Californiens sont à la peine. Il restent sur 3 défaites de suite avec une équipe évidemment remaniée puisque privée de son moteur en attaque. Les Warriors ont notamment perdu contre les Bulls et le Jazz.

Golden State occupe la neuvième place de la Conférence Ouest tout en restant sous la menace de Portland, dixième. Le play-in pourrait éventuellement permettre aux Dubs de jouer les playoffs si Stephen Curry finit par faire son retour. Mais une qualification n’est pas garantie et, sans Jimmy Butler qui est indisponible pour de nombreux mois, il est peu probable que les troupes de Steve Kerr puissent vraiment prétendre à faire autre chose que de la figuration.

Stephen Curry rejoint par une superstar la saison prochaine ?