Stephen Curry a franchi un cap inédit en NBA en devenant le premier joueur à tenter 10 000 tirs à trois points en carrière.

Stephen Curry continue de redéfinir les standards du tir extérieur. Lors de la défaite des Golden State Warriors face aux Dallas Mavericks (123-115), le meneur est devenu le premier joueur de l’histoire NBA à avoir tenté 10 000 tirs à trois points.

Un cap symbolique supplémentaire pour celui qui est déjà considéré comme le plus grand shooteur de tous les temps.

Une barre jamais atteinte auparavant

Stephen Curry a atteint ce total dès la première mi-temps, après avoir entamé la rencontre avec 9 992 tentatives. Il a terminé la rencontre avec 10 007 tirs à trois points tentés en carrière. Face à Dallas, il a livré une nouvelle performance de haut niveau avec 38 points, dont 8 paniers longue distance sur 15 tentatives.

Déjà détenteur du record du nombre de tirs à trois points réussis en NBA, Curry affiche 4 222 tirs primés inscrits, loin devant l’ancienne référence de Ray Allen, dépassée il y a cinq ans.

Une longévité toujours impressionnante

À 37 ans, le double MVP continue d’évoluer à un niveau d’élite. Cette saison, il tourne à 27,4 points de moyenne, avec 39,2 % de réussite à trois points, ainsi que 4,9 passes et 3,7 rebonds en 36 matches.

Un nouveau jalon historique, de plus, pour un joueur qui a durablement transformé la manière dont le jeu se pratique derrière l’arc. Espérons que les Warriors sauront faire les bons choix à la deadline et l’été prochain pour permettre à ce monstre de finir sa carrière dans l’équipe la plus compétitive possible.