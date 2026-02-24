Selon Marc Spears, Stephen Curry n’a pas fermé la porte à une participation aux JO 2028 à Los Angeles.

À 37 ans, Stephen Curry pense déjà à l’avenir… et aux Jeux olympiques de 2028.

Selon l’insider NBA Marc Spears, le meneur des Golden State Warriors serait toujours intéressé par une nouvelle participation avec Team USA lors des Jeux de Los Angeles.

Intervenant sur ESPN dans l’émission NBA Today, Spears a expliqué :

« Steph Curry est toujours intéressé par une deuxième participation olympique. Il aura 40 ans à ce moment-là, mais bon, c’est un shooteur. C’est le plus grand shooteur de tous les temps. Pourquoi ne voudriez-vous pas l’avoir dans votre effectif ? »

Il a ajouté :

« Disons simplement qu’il n’a pas fermé la porte. »

Une expérience olympique qu’il a adorée

Curry a fait ses débuts olympiques en 2024 à Paris, contribuant au titre de Team USA avec malheureusement une performance remarquée en finale contre la France.

Le double MVP a souvent expliqué à quel point il avait apprécié l’expérience. Dans le podcast Mind the Game avec LeBron James, il avait d’ailleurs laissé entendre qu’il ne fermait pas la porte à un retour. Surtout avec des Jeux organisés sur le sol américain.

Leader naturel à 40 ans ?

S’il venait à participer aux JO 2028, Curry aurait 40 ans et pourrait faire figure de vétéran emblématique d’une nouvelle génération. Des joueurs comme Anthony Edwards, Cade Cunningham ou encore Cooper Flagg pourraient alors composer le cœur de l’effectif américain.

Malgré les inquiétudes autour de sa santé ces dernières saisons, l’idée de voir le plus grand shooteur de l’histoire porter une dernière fois le maillot de Team USA à domicile reste bien réelle.

Et vous, c’est quoi votre Team USA pour 2028 ?