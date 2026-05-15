Stephen Curry encore cité par Drake dans son nouvel album

Drake a encore glissé une référence à Stephen Curry dans son nouvel album… avec une punchline qui devrait parler immédiatement aux fans des Warriors.

Drake et Stephen Curry, l’histoire continue. Le rappeur canadien a glissé une nouvelle référence à la superstar des Golden State Warriors dans Iceman, son nouvel album dévoilé jeudi.

Et contrairement à certaines autres punchlines du projet, notamment celles visant LeBron James, cette fois Drake ne semble absolument pas attaquer Curry. Bien au contraire.

Dans l’un des morceaux ayant déjà fuité autour du projet, l’artiste lâche cette phrase :

« À l’époque, ils demandaient où était Davison, maintenant tout le monde porte un numéro 30 bleu dans le dos. »

Une référence assez limpide à Davidson College, l’université où Stephen Curry a explosé avant de devenir une superstar NBA, ainsi qu’au mythique numéro 30 porté par le meneur des Warriors.

🎙️ Pourquoi Stephen Curry a tout changé

Ce n’est évidemment pas la première fois que Drake rend hommage à Curry dans ses morceaux. Le Canadien avait déjà marqué les fans NBA avec le désormais culte « Steph Curry with the shot, boy » dans le morceau 0 to 100 / The Catch Up en 2014.

Quelques années plus tard, il avait également lâché la phrase « Golden State running practice at my house » dans Summer Sixteen, en pleine domination des Warriors sur la NBA.

La relation entre Drake et l’univers basket reste d’ailleurs extrêmement forte. Grand fan de NBA et ambassadeur historique des Toronto Raptors, le rappeur multiplie régulièrement les références aux joueurs et aux franchises dans ses textes.

Mais ce nouveau clin d’œil à Stephen Curry arrive dans un contexte particulier pour Drake. Iceman marque son grand retour musical après plusieurs mois très compliqués médiatiquement, notamment après son énorme clash avec Kendrick Lamar. Le Canadien cherche clairement à retrouver une place centrale dans le paysage rap américain avec ce nouveau projet.

Et visiblement, Stephen Curry continue de faire partie des figures NBA qui inspirent le plus ses lyrics.