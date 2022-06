Stephen Curry est déjà l’un des 10 meilleurs all-time, d’après Shaq

Si Stephen Curry est sacré champion NBA avec les Warriors dans 48 heures, avec un titre de MVP des Finales, il est évident que la discussion sur sa place dans l'histoire sera abordée. Curry aura alors 4 titres de champion et la distinction individuelle qui lui manque jusqu'ici, en plus d'avoir déjà révolutionné le jeu en tant que meilleur shooteur de tous les temps. Dans l'hypothèse où Golden State dominerait le game 6 à Boston, où placer son meneur dans la hiérarchie des plus grands ?

Shaquille O'Neal, qui s'inclut dans cette discussion - il n'est pas le seul - a son idée sur la question. En duplex sur ESPN avant le game 5 des Finales, le Big Cactus a été très clair :

"Stephen Curry est déjà avec moi dans ce top 10. On en a déjà parlé, mais certains gars qui ont le niveau pour être dans le top 10 ont leur propre catégorie particulière qui les rend intouchables. Il y a les dominants, comme Wilt Chamberlain et moi. Les GOAT, comme Michael Jordan et Kobe. Pour ce qui est des shooteurs, Stephen Curry est seul au monde. Est-ce que ça en fait l'un des 10 meilleurs de tous les temps ? Pour moi, oui. J'adore la manière dont il joue au basket. Il joue avec énergie et passion. C'est dur de limiter un classement all-time à 10 joueurs, donc je préfère faire des catégories par registre. Je ne sais pas qui je sortirais du top 10 pour l'y mettre - pas moi en tout cas (rires) - mais il faudra bien sortir quelqu'un".

Il reste encore à Curry quelques années et quelques belles occasions de garnir son palmarès et de mettre les gens à peu près d'accord sur son cas. Pour le moment, il y a de fervents partisans comme Shaquille O'Neal, et d'autres plus sceptiques sur ses prétentions hypothétiques à entrer dans le club.

