Stephen Curry explique pourquoi il a pleuré après le titre

L'émotion de Stephen Curry après le gain de son quatrième titre de champion NBA en juin dernier n'était pas feinte. Pour la première fois, on a vu le meneur des Golden State Warriors fondre en larmes après avoir atteint un objectif. La scène avait pu surprendre, Curry étant plutôt du genre à célébrer les événements positifs avec le sourire qui le caractérise. Le MVP des Finales 2022 s'est senti submergé et il l'a expliqué à Ashley Nicole Moss dans une interview pour SI.

"Vous ne me verrez pas pleurer avec une tête aussi moche sans une bonne raison. L'émotion brute que j'ai ressentie après le game 6 vous montre à quel point ce titre signifie beaucoup pour moi et pour notre équipe.

Quant à savoir ce qu'il choisirait de conserver s'il était obligé d'abandonner le titre de 2022 ou le doublé avec Kevin Durant en 2017 et 2018, Stephen Curry n'a pas hésité longtemps.

“No, I want this one,” Curry said. “Give me this one all day, every day.”

"You don't find me ugly crying on the court for no reason."

