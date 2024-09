Stephen Curry s’est senti comme « un gosse » aux JO

Déjà double champion du monde, Stephen Curry n'avait jamais été sacré champion olympique. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le meneur des Golden State Warriors a rectifié le tir en l'emportant avec Team USA.

Et à ce stade de sa carrière, le joueur de 36 ans a profité à fond de cette expérience. Après une saison NBA compliquée avec les Dubs, le natif d'Akron a pu se construire un souvenir tout simplement inoubliable à Paris (enfin Lille et Paris).

"J'ai pu vivre cette aventure pleinement. Ma famille a dû se sacrifier pour me permettre de vivre tout ça à fond. J'ai ainsi pu jouer au basket et m'amuser autant que possible. C'est l'un des moments qui restera gardé dans ma mémoire et l'une de mes meilleures expériences.

C'était un sentiment vraiment surréaliste, surtout la façon dont cela s'est terminé. J'ai eu l'impression d'être à nouveau un enfant. Franchement, c'est 12/10 comme expérience. Des moments purs", a savouré Stephen Curry pour The Athletic.

En plus de participer à un tournoi olympique, Stephen Curry a connu la consécration sportive. Avec des performances absolument incroyables en demi-finale puis en finale pour sublimer cette aventure. Un moment fort dans sa légende et donc dans sa vie.

Stephen Curry, une prolongation avec la même priorité