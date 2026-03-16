Stephen Curry invente un nouveau surnom pour son duo avec son frère

Blessés tous les deux, Stephen et Seth Curry ont désormais un nouveau surnom selon la star des Warriors.

La saison compliquée des Golden State Warriors n’empêche pas Stephen Curry de garder un peu d’humour. Alors que l’équipe doit composer avec une avalanche de blessures, la superstar des Warriors a trouvé une manière amusante de décrire son association avec son frère Seth Curry.

Les deux joueurs ont en effet passé beaucoup de temps loin des parquets ces dernières semaines, chacun étant touché par différents pépins physiques. Dans ce contexte, Curry a ironisé sur leur situation lors d’une interview, en inventant un nouveau surnom pour leur duo :

« Les Rehab Brothers. »

Un clin d’œil évident au célèbre duo que Curry formait avec Klay Thompson, les mythiques “Splash Brothers”, réputés pour leur adresse exceptionnelle à trois points.

Stephen Curry a déjà manqué 17 matchs cette saison à cause de problèmes au genou, tandis que Seth Curry n’a disputé que quatre rencontres avant de devoir quitter un match récemment en raison d’une douleur aux adducteurs.

Avec une infirmerie bien remplie et plusieurs cadres absents, les Warriors traversent une période compliquée dans la course aux playoffs. L’effectif a été largement amputé, avec plusieurs joueurs importants également touchés par des blessures.

Dans ce contexte difficile, Steph Curry tente de garder le moral et d’apporter un peu de légèreté autour de l’équipe.

Reste désormais à savoir quand les deux Curry pourront enfin partager le parquet en pleine santé. Les Warriors espèrent notamment récupérer leur leader avant la fin du mois de mars afin de tenter de relancer leur fin de saison.

La retraite ? Stephen Curry envoie un message pour son avenir