La retraite ? Stephen Curry envoie un message pour son avenir

Malgré le poids des années, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry ne s'imagine pas dire stop dans un avenir proche.

Stephen Curry se rapproche doucement de la fin de sa carrière en NBA. A 38 ans, le meneur des Golden State Warriors se trouve sous contrat jusqu'en 2027. Toujours performant, le leader des Dubs pourrait-il envisager de prendre sa retraite dans un avenir proche ? Absolument pas.

Dans le cadre d'un entretien avec The Athletic, la star des Warriors a été invitée à se projeter sur la fin de son histoire en NBA. Et pour l'instant, malgré le poids des années, Curry ne s'imagine pas quitter les parquets.

"Je pense que ton corps est le premier à te donner l'information (qu'il faut stopper, ndlr). Quand je suis sur le terrain aujourd'hui, je me laisse toujours emporter par le plaisir. C'est toujours là que je me sens le mieux. La compétition, la camaraderie, la quête d'un objectif qui compte : tout ça, ça me motive toujours autant.

Et je ne pense pas que ça va s'arrêter de sitôt", a annoncé Stephen Curry.

Même si la forme physique (et notamment le volume de ses courses) entre toujours en compte, le style de jeu de Curry devrait lui permettre de prolonger sa carrière tout en restant à un haut niveau. Cette saison, il tourne encore à 27,2 points, 4,8 passes décisives et 3,5 rebonds de moyenne.

Et les amoureux de la NBA devraient donc encore profiter de la présence de Stephen Curry sur plusieurs années.

Stephen Curry rejoint par une superstar la saison prochaine ?