Stephen Curry reste fidèle et prend du galon chez Under Armour

Stephen Curry ne sera pas free agent sur le marché des équipementiers. La superstar des Golden State Warriors vient de signer une prolongation longue durée - les détails n'ont pas encore filtré - avec Under Armour. Curry est avec UA depuis 2013, après une histoire bien connue qui l'a détourné de chez Nike. Un officiel de la marque avait mal prononcé son prénom lors d'un entretien au cours duquel des diapos destinés à Kevin Durant avaient été projetées...

D'après Nick De Paula d'ESPN, le MVP des Finales 2022 va au passage devenir président de la branche Curry Brand, avec un deal lui assurant un salaire annuel supplémentaire, des parts dans l'entreprise, des royalties et des bonus. Le montant et la durée de l'accord seront probablement révélés ultérieurement. Ce qui est certain, c'est que le contrat s'étendra au-delà de la carrière de Stephen Curry en NBA et sera de l'ordre du "contrat à vie", comme celui dont dispose LeBron James avec Nike.

