Stephen Curry pense que les Warriors 2017 auraient pu battre les Bulls 96

Malheureusement, ça n'arrivera jamais, mais si quelqu'un parvient à inventer une machine à voyager le temps, on saura lui trouver un usage intéressant pour les fans de basket. Ce sera enfin l'opportunité de pouvoir opposer des équipes et des joueurs de générations différentes. On sait bien que les époques sont bien trop éloignées, comme les styles de jeu pratiqués et les moyens financiers et infrastructurels mis à disposition de chacun. Mais avouez que ce serait sympa, non ? On pourrait ainsi mettre à l'épreuve des déclarations comme celle de Stephen Curry cette semaine.

Le meneur des Golden State Warriors s'est prêté au jeu des questions/réponses avec GQ Sports et s'est vu demander s'il pensait que son équipe des Warriors avec Kevin Durant avait ses chances contre les Chicago Bulls de 1996. En gros, face à l'équipe généralement considérée comme la meilleure de l'histoire de la NBA.

Curry a affiché une confiance finalement assez logique. On se doutait bien qu'il n'allait pas dire : "Michael Jordan était trop fort, on se serait fait sweeper".

"Est-ce que nos Warriors de 2017 avec KD auraient pu battre les Bulls de 96 ? Absolument. On ne saura jamais, mais sur le papier, j'aime bien nos chances. Je dirais les Warriors en 6", a lancé Curry.

Steve Kerr était coach des Warriors en 2017 et joueur des Bulls en 1996. Voici ce qu'il avait expliqué la dernière fois que la question lui avait été posée, même si celle-ci portait sur la version 2015 des Warriors, donc sans Kevin Durant. La réponse n'en est pas moins intéressante.

"Ce dont je suis sûr, c'est que je n'aurais eu aucune chance de défendre correctement sur Stephen Curry. Je pense qu'on aurait fait un mix en alternant entre Scottie Pippen et Ron Harper sur lui. C'aurait été un match de small ball, parce que les grands des Bulls n'étaient pas assez offensifs pour rester sur le terrain. Il y aurait eu un duel épique entre Dennis Rodman et Draymond Green. Ce serait fun à regarder. Draymond est plus doué sur le plan du maniement du ballon, de la création, du shoot à 3 points, etc... Mais Dennis a été une vraie source d'inspiration pour Draymond en termes de rebonds et d'intensité. Personne n'a jamais été comme Dennis au rebond. Il avait cette façon d'impacter les matches sur le plan émotionnel qui me fait penser à Draymond. J'imagine qu'il y aurait eu des fautes techniques et une bagarre ou deux entre eux... Les Bulls, en termes de switch défensif du poste à 1 à 4 voir même 1 à 5 quand on avait Kukoc, étaient des précurseurs pour les Warriors. On aurait pu voir les 10 joueurs switcher sur le terrain avec cette polyvalence de tous les acteurs. Je ne peux pas faire de pronostic sur ce match, vous imaginez bien... Bon, si le match devait se jouer sur Pluton, je pense que ça se jouerait au buzzer sur un stepack à 3 points de Stephen Curry devant Michael Jordan... et on ne saura jamais s'il serait rentré ou pas."

