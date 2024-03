Stephen Curry refuse de douter face à la pression du Play-in

A 13 matches de la fin de la saison, les Golden State Warriors sont virtuellement qualifiés pour le Play-in. Actuellement à la 10ème place, la franchise californienne possède cependant seulement 2 victoires d'avance sur les Houston Rockets, 11èmes. Et sur la forme du moment, les Texans incarnent une menace très sérieuse pour Stephen Curry et ses partenaires.

Toujours aussi irréguliers, les Dubs affichent un bilan de 4 victoires pour 6 défaites sur les 10 derniers matches. Les Rockets sur la même période ? 9 succès pour 1 revers. Avec une série en cours de 7 victoires consécutives.

Autant dire que les Warriors peuvent se sentir sous pression. Et de son côté, Curry attend une réaction d'orgueil de son équipe.

"C'est la vérité mathématique. Mais ça risque de faire mal car nous avons raté de grandes occasions de nous lancer et d'assurer notre position au classement. Puis surtout, cela soulève d'autres problèmes sur notre façon de rebondir.

Et cela va définir si nous allons jouer pour quelque chose dans quelques semaines ou non. Rien n'est garanti et je pense que nous avons assez de fierté pour rebondir. Je crois que nous le voulons suffisamment et que nous devons le montrer", a ainsi insisté Stephen Curry en conférence de presse.

La bonne nouvelle pour les Warriors ? Ils vont enchaîner 5 matches à l'extérieur (où ils sont plus performants). L'autre motif d'espoir ? Les Los Angeles Lakers, 9èmes, ne sont pas si loin (1,5 victoire d'écart). Tout peut donc très vite évoluer au classement dans la dernière ligne droite.

