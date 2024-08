Stephen Curry rejoint le cercle fermé des 500 millions de dollars

Grâce à l'augmentation du "salary cap" en NBA, les salaires s'envolent, année après année. Jeudi, Stephen Curry a prolongé aux Golden State Warriors pour 62,6 millions de dollars pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2027.

Dans sa carrière, le meneur des Dubs a gagné, jusqu'à maintenant, 347 844 681 de dollars grâce à ses salaires. Et avec 178 millions de dollars supplémentaires sur les trois prochaines années, il a donc la certitude de gagner au moins 526 millions de dollars en carrière.

Avec cet "accomplissement", Stephen Curry rejoint un cercle très fermé en NBA ! En le comptant, seulement 4 joueurs ont franchi cette barre mythique dans l'histoire de la Ligue :

LeBron James : 482 593 928 dollars en 21 saisons, 104 millions de dollars à venir sur 2 ans.

: 482 593 928 dollars en 21 saisons, 104 millions de dollars à venir sur 2 ans. Kevin Durant : 399 155 146 dollars en 17 saisons, 105,9 millions de dollars à venir sur 2 ans.

: 399 155 146 dollars en 17 saisons, 105,9 millions de dollars à venir sur 2 ans. Paul George : 307 684 213 dollars en 14 saisons, 211,5 millions de dollars à venir sur 4 ans.

Pour la petite histoire, en prenant seulement ses revenus en NBA, Michael Jordan avait gagné 94 millions de dollars en carrière... Mais la NBA est un business florissant et les joueurs en profitent avec des salaires de plus en plus importants.

Pour rappel, Luka Doncic sera bientôt éligible à une prolongation à 346 millions de dollars. Autant dire que les chiffres vont donc continuer de s'envoler.

Stephen Curry, seul révolutionnaire de la NBA ?