Stephen Curry rêve toujours de finir sa carrière aux Warriors

Après avoir signé une extension d’un an avec les Golden State Warriors, Stephen Curry confirme que son rêve est toujours de terminer sa carrière avec l’équipe qui l’a drafté.

Malgré le départ de Klay Thompson, l’objectif de Stephen Curry demeure inchangé : terminer sa carrière sous le maillot des Warriors. Cet été, le meneur a signé une extension de contrat d’un an avec Golden State, le liant à la franchise de la Baie jusqu’en 2027, montrant ainsi sa confiance et sa loyauté.

« Je l’espère », a confirmé Curry dans l’émission Today, à propos de terminer sa carrière aux Warriors. « J’entame ma 16e saison et j’ai toujours affirmé que mon objectif était de finir ma carrière avec cette organisation qui m’a vu gravir les échelons et accomplir des choses extraordinaires avec Draymond [Green]. Même si je sais que Klay [Thompson] n’est plus avec nous… Je veux continuer à gagner, c’est évident. J’espère que nous avons encore de belles années devant nous pour y parvenir. Donc oui, je veux vraiment rester ici. »

Depuis sa sélection en septième position lors de la draft 2009, Stephen Curry a marqué l’histoire de Golden State avec quatre titres NBA et deux trophées de MVP. Il est devenu le visage de l’équipe. Cependant, le départ de Klay Thompson et les récentes contre-performances de l’équipe ont soulevé des questions sur son avenir avec la franchise.

Fraîchement médaillé d’or olympique, Curry a noué une forte relation avec LeBron James lors des Jeux de Paris. Sa complicité avec l’ailier a logiquement alimenté des spéculations sur un potentiel transfert aux Lakers. Mais à 36 ans, Curry semble bien parti pour réaliser son rêve de rester un Warrior à vie.

